Insfrán presidió ceremonia de llamado a licitación para obras viales en la provincia

Compartir

Linkedin Print

El gobernador Gildo Insfrán, presidió ayer en horas de la mañana la ceremonia de llamado a licitación para diversas e importantes obras viales en la provincia.

Se tratan de la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 8, la construcción de obras complementarias de acceso en la Ruta Nacional Nº 11 y apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 16/2022 de obras básicas y pavimentación de la Ruta Provincial Nº 6 en el tramo Intersección Ruta Nacional Nº 11-Intersección Provincial Nº 3-Sección III: Intersección Ruta Provincial Nº 2 (Riacho He Hé)-Acceso a Tres Lagunas.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno. Acompañaron al primer mandatario el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera; legisladores nacionales y provinciales del Frente de Todos (FdT), ministros del PEP, secretarios, subsecretarios, intendentes, entre otras autoridades.

También, la ingeniera Elizabeth de Ferrari, jefa del Distrito 22 de Vialidad Nacional, y el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

En el inicio de su alocución, el primer mandatario se refirió a la Gesta de Mayo, marcando que “ese primer grito de libertad de los argentinos siempre tuvo sus cosas porque desde aquel entonces, los porteños no buscaban la liberación de la Patria del imperio español, sino consolidar y mantener sus negocios a través de la aduana, ellos buscaban un nuevo rey”.

“Si no hubiera sido por el general San Martín no hubiéramos tenido la independencia que hoy tenemos”, aseveró contundente, afirmando que “esta lucha continúa”.

Seguidamente, se refirió a discurso que pronunciara el ingeniero Caffa, administrador general de la DPV, donde dicho funcionario calificó a la gestión del expresidente Mauricio Macri como “una pesadilla de cuatro años de un Gobierno centralista unitario, donde todas las inversiones se realizaban en el centro del país y fundamentalmente en la Capital Federal en desmedro del resto de la Nación argentina”.

“Es una lucha que tenemos que seguir dando”, sostuvo categórico, mencionando que recientemente “tuvimos un paro de la UTA para las provincias del interior”, cuando “hay un subsidio que da la Nación, donde el 82% del mismo queda en el AMBA, o sea en Capital Federal y el Conurbano, y el resto, el 18%, es para el resto del país. Si esto no es concentración, si no es unitarismo, ¿cómo le podríamos llamar?”, planteó.

Aclaró aquí que “no es culpa de este Gobierno Nacional, sino que son consecuencias que venimos arrastrando y que tenemos que seguir peleando para corregir estas asimetrías injustas que hacen que hayan argentinos de primera y de segunda”.

“No vamos a permitir ni a parar en nuestra prédica y lucha permanente para que esto se revierta –dejó en claro-. Sea el Gobierno que sea. Y si es un Gobierno peronista con más razón porque tienen que entender que la única manera de consolidar una Nación argentina con fortaleza es consolidando el verdadero federalismo por el que tanto lucharon los caudillos federales”.

Y avanzó diciendo que “hoy venimos a hacer solamente un acto de justicia, gracias a la decisión del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y al administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta”.

“Cada vez que vamos a hacer las distintas gestiones somos comprendidos y estos son los resultados que hoy estamos poniendo a consideración de todo el pueblo de Formosa”, puso en valor el titular del PEP.

En este punto, reprobó una vez más que “durante cuatro años, obras que ya estaban firmadas, algunas iniciadas inclusive en el Gobierno de Cristina Kirchner, con ese verbo ‘neutralizar’ fueron paralizadas”.

“No puedo olvidarme de sus lacayos provinciales que hacían alegorías del proyecto del Norte Grande, inclusive teníamos un representante del Norte Grande que nos daba cátedra, pero yo nunca vi una obra que haya traído para la provincia”, fustigó.

Contraste

En total contraposición con la gestión macrista, “hoy tenemos distintos actos administrativos de importancia. Se llama a licitación para la pavimentación de la Ruta 8, que va desde La Primavera, pasa por Sudamérica y llega hasta Siete Palmas. También, para las obras complementarias de la Autovía RN 11 desde Mansilla hasta la Virgen del Carmen”.

Del mismo modo, marcó que “ya está en ejecución esa obra tan anhelada por nosotros que es desde la Virgen del Carmen hasta la intersección con la Ruta 81”, enfatizando que la misma “resolverá el famoso problema del Puente Blanco”.

“Hemos logrado salir del cepo de la neutralización y hoy está en ejecución la Ruta Provincial Nº 23 en su tramo General Belgrano hasta Palo Santo. También, con recursos propios, estamos haciendo el trabajo en enripiado de la Ruta 32 desde Las Lomitas hasta Fortín Soledad”, amplió.

Y continuó detallando que “otra ruta importante donde se está haciendo el trabajo de enripiado es la que va de Fraga hasta El Chorro, en Ramón Lista”.

“No paramos de hacer gestiones para reactivar aquellas obras neutralizadas por el Gobierno Nacional anterior”, enunció y nombró a “la obra de la Ruta 9 que va desde Bañaderos hasta Perín, donde también estamos haciendo las gestiones necesarias para que se culmine”.

En el mismo sentido, citó a las obras de saneamiento que se realizan tanto en distintos barrios de la Capital como en diversos lugares del interior, al igual que “el acueducto que va a ir desde el río Paraguay, pasando por Tatané y Laishí, llegando hasta Villafañe”.

Unidad

En el tramo final de su discurso, el gobernador Insfrán subrayó que “seguiremos con las distintas obras con recursos del Tesoro de la provincia”, instando a persistir en “este compromiso de militancia para defender nuestro Gobierno y que podamos superar lo más rápido posible esta disputa interna que hoy estamos teniendo”.

En esa línea, pidió “entender que aquí no hay sectores, sino que éstos confluyen en un solo proyecto que es el Frente de Todos, donde la columna vertebral es el Peronismo”.

“No nos dejemos llevar por los medios de comunicación que todos los días tratan de poner palos en la rueda”, reclamó, a la vez que sinceró: “Nosotros también todos los días cometemos errores infantiles que permiten que nuestros adversarios los utilicen para lograr esta división que hoy existe”.

Sin embargo, tajante, dejó en claro que “desde Formosa, como peronistas que somos, vamos a seguir trabajando para lograr la unidad en serio del Frente de Todos”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print