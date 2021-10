Insfrán: «Trabajamos para que la autovía siga desde Formosa hasta Clorinda»

Compartir

En una jornada importante para la segunda ciudad, el gobernador Gildo Insfrán dejó habilitadas unidades educativas y sociales, entregó 64 viviendas e inauguró el nuevo Puente Caí, sobre el riacho El Porteño. Realizó importantes anuncios de más obras, entre las que se destacan el proyecto para que la Autovía llegue hasta Clorinda.

Al llegar fue recibido por el intendente Manuel Celauro, participaron además la senadora María Teresa González, los diputados nacionales Graciela Parola, Ramiro Fernández Patri, diputados provinciales, ministros, secretarios, subsecretarios y directores del Poder Ejecutivo, entre otras autoridades.

La jornada comenzó con la inauguración de las obras de refacción y ampliación del complejo educativo conformado por la Escuela Primaria N°169 y el JIN N°27 del barrio “Soldado José Coronel”, ex Garcete Cué, en el ingreso a la ciudad; continuó con la inauguración de pavimentación de 200 metros en la calle Córdoba entre Libertad e Italia.

Seguidamente Insfrán dejó inaugurado el histórico Puente Caí sobre el riacho El Porteño, una obra muy aguardada por los vecinos de Clorinda, enclavada en el ejido urbano, en el límite norte sobre la Avenida Belgrano.

El puente atraviesa al riacho El Porteño vinculando las dos márgenes que pertenecen al mismo barrio denominado “Porteño Sur”, allí estaba emplazado un puente de madera dura aserrada, cuya capacidad se vio ampliamente superada por el volumen actual de tránsito, además el nivel del tablero del puente era sobrepasado ocasionalmente por la crecida del riacho “El Porteño”.

Según explicó la Dirección Provincial de Vialidad el puente fue retirado para la construcción del actual, en hormigón armado. Las obras incluyeron trabajos complementarios.

Al hablar durante el acto de adjudicación de 64 viviendas en Clorinda, el gobernador Gildo Insfrán anticipó que junto al senador José Miguel Mayans trabajan para que la Autovía llegue hasta Clorinda. Además prometió refacciones para polideportivos que sufrieron daños tras un temporal, como también la refacción a nuevo de una escuela y pavimentación de calles.

El primer mandatario inició su discurso agradeciendo la recepción de los vecinos, luego de mucho tiempo sin visitar Clorinda por efecto de la pandemia, y señaló sentirse halagado porque el cariño y afecto continúa intacto.

Lamentó Insfrán el papel que jugaron los dirigentes opositores durante la pandemia. “Venía gente de afuera, que nunca los vimos, hacían concentraciones, marchas, decían que las vacunas no servían. Lo van a seguir haciendo, porque es parte de la campaña electoral. Le anticipo compañero intendente que entre el jueves y viernes tendrá una nueva visita de esos personajes, que no vienen a traer regalos, sino a sembrar odio” sostuvo.

Tras confirmar que durante su gestión lleva inauguradas 1.403 escuelas, enumeró todas las obras que habilitó en Clorinda. “Recién firmamos la pavimentación de más cuadras, 24 en total, además aclaro que llevamos 54 cuadras anteriores con todas las obras accesorias y la iluminación. Para que quede claro a los que no nos conocen y hablan mucho de nosotros” graficó.

Además, anunció la pavimentación de la calle que conduce desde el flamante Puente Caí hasta la ruta nacional 11 en el paso fronterizo, la refacción a nuevo de la Escuela Primaria N°302 Almirante Guilermo Brown, como también del polideportivo y de la sede del club 9 de Julio.

«Cumplí»

“Cuando me atacaban de todos lados, dije que no iba a entrar en polémicas, mi única misión fue cuidar la salud y vida de los formoseños, y cumplí”, señaló al volver a referirse a la dura lucha contra el coronavirus que afrontó Formosa.

“A partir de ahora puedo hablar, tenemos el 94% de la población objetivo vacunada con una dosis, 64% con segunda dosis, y estamos próximos a una inmunidad de rebaño, desde mañana se empieza a vacunar a los niños de 5 a 11 años en Clorinda, y el jueves y viernes se hace lo mismo en capital, y así continuaremos en todo el territorio”, adelantó el funcionario.

Recordó que esto fue “el esfuerzo terrible que hizo el gobierno nacional, vapuleado por una prensa partidaria, gorila y antiperonista”.

Sobre ese sector, consideró que son “los nietos de los que en la Década Infame justificaron el Golpe de Estado a Hipólito Irigoyen en 1930. El procurador general de esa corte era Rodríguez Larreta, ¿tendrá algo que ver con el que conocemos ahora?” se preguntó.

Avanzó en señalar que “es la oligarquía porteña que hasta hoy pretende manejarnos como corderos, ya colonizaron al radicalismo, que nació como un movimiento nacional y popular con (Leandro N.) Alem, y vienen por nosotros, pero sabemos lo que es la resistencia y vamos a resistir”, prometió.

Dijo Insfrán que criticando al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández pretenden debilitar al gobierno y buscan que no culminen su mandato.

Obras para Clorinda

Finalizando la jornada, el primer mandatario encabezó el acto de adjudicación de 64 viviendas en el barrio “Intendente Dr. Pedro Euclides Insfrán” en las calles Pancho Bogarín y Doctor Floro Eleuterio Bogado.

Al referirse a las viviendas que entregó, recordó que son parte de “un programa de 212 viviendas, este barrio se firmó el contrato con Cristina (Fernandez) en 2013. A partir del 2016 suspendieron la obra, pero lejos de eso, todo lo que ven que se hizo después fue con recursos del Tesoro Provincial”.

“Si me escuchan los habitantes de otra parte de la provincia, sentirán envidia, porque aparte de las obras anunciadas, hay otras en construcción, como la futura morgue del Poder Judicial, la escuela 241, la escuela 8, todo está en avance”, señaló Insfrán para anunciar en este punto la continuidad de la pavimentación de la histórica avenida Marana.

Tras felicitar al intendente Celauro por la “rapidez y la ejecutividad que tiene en los contratos que firmamos para hacer las obras con financiamiento de la provincia”, también tuvo palabras de reconocimiento para el senador Miguel Ángel Mayans porque como presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, quien-dijo- colaboró mucho para destrabar la obra de planta de agua potable para Clorinda.

En ese mismo sentido anunció que junto al legislador impulsan el proyecto para que la obra de Autovía llegue hasta Clorinda.

Antes de la entrega, Gobierno y Municipio firmaron convenios para la pavimentación de las calles Catamarca (inversión superior a $27 millones), Hertelendy (inversión superior a $31 millones), Córdoba por (inversión superior a $27 millones), y dos cuadras de la avenida Roque Saenz Peña con una inversión de $29 millones.

En el mismo acto, se firmó el llamado a licitación para la realización de la obra de pavimentación, iluminación, y desagües pluviales de calle Mendoza, desde Ruta 11 hasta la Costanera de Clorinda.

Seguidamente las familias adjudicatarias recibieron las llaves de sus viviendas, en el momento más emotivo de la jornada.

Al hablar ante los presentes, el intendente Manuel Celauro valoró el recorrido inaugural realizado por el Gobernador, que culminó con la entrega de viviendas “tan importante para las familias que hacen realidad el sueño de la casa propia” destacando que a pesar de estar viviendo “un momento difícil y de crisis” debido a la pandemia del COVID19, el Gobernador “sigue inaugurando obras, mientras el Vicegobernador hace lo mismo en el oeste formoseño”.

“Celebramos y festejamos estas obras como así también la firma de estos convenios porque representan más progreso para la ciudad y trabajo para las familias de Clorinda”, señaló.

