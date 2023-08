Insfrán tras las PASO: «Debemos salir del letargo y empezar a trabajar en la militancia verdadera»

El primer mandatario realizó un análisis sobre los resultados de las Primarias y convocó a revertir los resultados a nivel país, con militancia y propuestas claras.

Al encabezar el primer operativo Por Nuestra Gente Todo, luego de las elecciones PASO, el gobernador Gildo Insfrán realizó un fuerte llamado a la dirigencia de todo el país a “salir del letargo”. Sostuvo que en caso de repetirse los resultados de las Primarias, el país retrocederá a 1853, como también que las propuestas del candidato de la Libertad Avanza, fracasaron en otros países.

El primer mandatario provincial llegó temprano a la EPEP N°373 del barrio Mariano Moreno, donde tuvieron epicentro las distintas atenciones de salud e integrales para los vecinos de toda la zona, y brindó un encendido discurso ante la dirigencia y una imponente cantidad de vecinos que dijeron presente en la vuelta del OPNGT.

“No puedo hacerme el disimulado, venir a decirles que está todo bien en el país, que la estamos pasando bomba, porque se reirían de mí o interpretarían que me río de ustedes en su propia cara” comenzó señalando tras afirmar que los resultados de las PASO deben interpretarse como “un grito desesperado del pueblo, un estado de rebeldía, para decirnos dense cuenta lo que está pasando en el país”.

FMI

Insfrán recordó que el país se encuentra en esta situación porque “hubo un gobierno anterior irresponsable” que “en una actitud criminal, ha endeudado a la Argentina” ante el Fondo Monetario Internacional.

Y consideró que de repetirse los resultados del 13 de agosto “no solamente volvemos al pre peronismo, sino que nos vamos a 1853 antes de la Constitución nacional, volvemos a ser colonia”.

Dijo que ante esta situación, el país está en la disyuntiva de ser Patria o colonia y pidió a todos los militantes de Unión por la Patria del país a “salir del letargo y empezar a trabajar en la militancia verdadera, casa por casa, barrio por barrio para cambiar esta situación y volver a tener un gobierno que piense en una Nación libre, justa y soberana”.

Insfrán consideró que “No estamos perdidos” y que lo importante es trabajar con estos objetivos claros, incluso un fin de semana largo, elegido por muchos para el descanso y el turismo. “En Formosa estamos demostrándole al país que no nos importa que sea un fin de semana largo, que nos importa cambiar el destino de las elecciones del 13 de Agosto, de todo el país, porque en serio queremos una Nación y no una colonia” subrayó.

Insistió que esta difícil situación del país comenzó con el gobierno de Mauricio Macri y su acuerdo con el FMI, y “se cerrará con moñito, si se vuelven a repetir las elecciones nacionales del 13 de agosto”.

Sin recelo al candidato

En otro pasaje de su alocución se refirió al candidato a presidente de Unión por la Patria al pedirle a la dirigencia que “No tengan miedo, no tengan recelo del candidato, no importa que haya ido, que haya vuelto, lo importante es que está en este corral”.

En ese sentido advirtió que será el primero poner la voz en alto “para decirle que tiene que actuar como un peronista”.

Convocó una vez más a llevar este mensaje desde el costado de la Patria hasta el último confín de la Argentina: “espero que nos estén escuchando, y si no nos escucharon, lo harán, porque en cada lugar que esté voy a llevar este mensaje en nombre del pueblo formoseño” advirtió.

Las mismas expresiones

Insfrán advirtió que las demás expresiones políticas en vigencia en el país, “piensan igual” que el candidato más votado aunque tienen un “mensaje un poquito más elaborado”.

Avanzó al señalar que “Lo único que quieren hacer es la plata que tomaron como crédito y que la fugaron ellos mismos, ahora pretenden que el pueblo argentino, con el sufrimiento, pague esa deuda”.

Consideró Gildo Insfrán que algunas de las propuestas de estos candidatos ya fracasaron y citó como ejemplo el voucher para educación, que propone La Libertad Avanza, que no tuvo éxito en países como Chile, Colombia e Inglaterra. Además recordó que pretenden que los ciudadanos paguen por servicios que actualmente cuentan con subsidios del Estado, algo que seguramente no pensaron quienes los votaron el domingo 13 de agosto, consideró.

Inflación

El gobernador también se refirió a la inflación que existe en el país al subrayar que “nuestro pueblo no tolera ni aguanta” y advirtió que la única fuerza capaz de modificar esta situación es Unión por la Patria.

Allí habló sobre el ministro de Economía de la Nación, al señalar que “evitó que la Argentina cayera en default, y pudo por lo menos estabilizarla”, tras señalar que actualmente se encuentra en plenas negociaciones con el FMI.

Tras afirmar su posición sobre el Fondo, Insfrán recordó la visión de Juan Domingo Perón de no adherir a estos organismos internacionales que pretenden “someter a los pueblos libres” al considerar que el expresidente tenía razón.

“Esto que digo, que retumbe en todo el país y en los oídos de cada compañero, cada integrante de Unión por la Patria. No me interesa que mañana los diarios hegemónicos digan lo que digan, que el dictador, que el autoritario de Formosa dice esto. Sí que le cuenten al pueblo lo que queremos para esta Argentina” cerró.