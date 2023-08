Multitudinaria marcha para reclamar justicia por hechos de homicidios no esclarecidos y femicidios

Ayer a la tarde, más de un centenar de personas -familiares y amigos de víctimas de homicidios no esclarecidos y femicidios- llevaron adelante una marcha con sus respectivos carteles para exigir el accionar de la justicia. Acompañó la protesta Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien advirtió que donde haya una madre llorando ella va a ser la pesadilla de todos y cuestionó que en el Poder Judicial existe un gran problema para dar respuestas. “Tienen que resolver los problemas porque nos están matando”, lanzó la mujer al hablar ante los presentes.

Cabe decir que la concentración de la marcha fue en la plaza San Martín, y luego con el acompañamiento de personal policial que se ocupó de organizar el tránsito de los vehículos los manifestantes emprendieron la caminata por avenida 25 de Mayo hasta el Mástil Municipal donde cada uno de ellos presentó su caso y pidió accionar de la Justicia.

Acompañamiento

Uno de los grupos que acompañó la movilización fue el Foro Formosa de “Infancia Robada” de la hermana Martha Pelloni, quienes buscaron apoyar a los familiares de las víctimas.

“Queremos sumarnos al reclamo de justicia de todas las víctimas y acompañar. Este es un Foro nuevo, recién nos estamos estableciendo y pedimos a todos los que quieran sumarse para reclamar justicia que lo hagan. Nuestra labor es acompañar y asistir en lo que podamos”, dijo Ana Zapata integrante del Foro.

“Acá no hay justicia

para los pobres”

Por su parte, Raquel Báez -madre de Juampi Ayala, recordó que “el 3 de agosto se cumplieron 12 años de la muerte de Juampi. Hoy vine a marchar porque no conseguí justicia, pese a la lucha y las pruebas la Justicia de Formosa me soltó la mano, siento que acá no hay justicia para el pobre”.

“Mi expediente fue al Juzgado, a la Cámara, a Tribunal, hubo pruebas, pero nuestros jueces no vieron nada, no les interesó ver. Aprendí de lo que me pasó y por eso estoy acá, porque no quiero otro Juampi. Quiero acompañar, decir presente y ayudar desde mi experiencia a los familiares. A las mamás les digo que sean ellas las que luchen y golpeen todas las puertas necesarias”, aseveró.

Mamá de Jonathan Lezcano

Otra de las tantas personas que estaba visibilizando su caso fue Susana López, madre de Jonathan Lezcano quien manifestó: “hoy estoy marchando para apoyar a las familias de las víctimas igual que yo, y para que se logre mover un poquito la causa de mi hijo ya que los avances son a pasos de tortuga. Necesito respuestas, el 9 de agosto se cumplieron 5 años desde que me lo arrebataron de la peor manera y los asesinos están libres, andan por la calle como si nada”.

Y agregó: “necesito que la Justicia avance, porque hay bastantes pruebas contundentes para que estos asesinos vayan presos. A mi hijo no me lo van a devolver, pero quiero justicia. Me siento muy identificada con muchos casos, me dan fuerza para seguir y también me la da mi hijo para que siga siendo su voz”.

“Voy a seguir acompañando

a todas las mamás”

Finalmente, Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski (la joven asesinada en Chaco) en su mensaje a los manifestantes y a la comunidad formoseña dijo que “voy a seguir acompañando a todas las mamás. Donde haya una madre llorando yo voy a ser la pesadilla de todos” y pidió a la sociedad que deje el miedo de lado y salga a acompañar estas movilizaciones.

“Cuántas madres más tienen que llorar, cuántas familias destrozadas más tienen que haber, necesitamos una justicia efectiva y rápida, un Estado presente, con seguridad. No importa qué provincia o gobierno sea, la justicia no está funcionando en todo el país, es un problema judicial tremendo y lo tienen que resolver urgente porque nos están matando todos los días”, dijo.

Y siguió: “muchas personas no vienen por miedo, pero eso no es excusa, pónganse una máscara; si el pueblo quiere el pueblo manda. Se debe buscar la forma de participar, de ser libres, nadie los puede retener por miedo; a mí me enfrentaron, me golpearon, me apuntaron con un arma, pero no me van a hacer retroceder, mi hija primero, tampoco me van a comprar”.

“El Poder Judicial a nivel nacional está fallando, deben rever las leyes. A los formoseños les pido que participen, que no tengan miedo, busquen la forma de participar y sumar, el pueblo es el que manda”, cerró Romero.