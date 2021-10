Insfrán y Jofré inauguraron obras de pavimento e iluminación en el barrio Mariano Moreno

Compartir

Durante un acto realizado en la noche del lunes, el Gobernador Gildo Insfrán y el intendente Jorge Jofré dejaron inauguradas las obras de pavimento, iluminación y desagües cloacales sobre la calle Hipólito Yrigoyen, desde avenida Pueyrredón hasta Armada Nacional Argentina, en el barrio Mariano Moreno.

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal afirmó que gracias a la unidad de acción y de concepción entre el municipio y el gobierno provincial, en la ciudad se han intervenido con pavimento y ripio unas mil trescientas cuadras que permiten elevar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Mencionó que se trata de obras que se realizan a través de convenios que plasman la unidad de concepción y acción entre el municipio y el gobierno provincial, pese a la pandemia, y que retomaron más impulso desde la asunción del presidente Alberto Fernández.

Afirmó que la jornada fue un día de fiesta en el reencuentro por las nuevas flexibilizaciones sanitarias, a la vez que lamentó y pidió un minuto de silencio en honor a las personas que perdieron la vida por la pandemia.

“Estamos hablando de más de mil cuatrocientas muertes, pero puedo asegurar que sin la existencia de la política sanitaria formoseña del gobernador Insfrán y un gabinete comprometido, los fallecimientos habrían sido mayores”, dijo.

Señaló que en el Consejo Integral de la Emergencia se diseñaron acciones para defender la vida como comunidad organizada, por lo cual cuestionó a quienes atacaron esas políticas. “Esta pandemia tomó por sorpresa a los gobiernos del mundo, porque nadie estaba preparado para ello, y se tuvieron que tomar medidas que a veces no eran simpáticas. Ese fue el motivo para que la oposición criticara”.

Sin embargo, dejó en claro que en Formosa no se recurrió a hospitales de campaña como en otros lugares del mundo. “Eso se logró gracias a la planificación y al modelo ordenado de las finanzas de Formosa, que lidera el gobernador”.

Además, indicó que el actual estatus sanitario responde a estas acciones planificadas y en defensa de la vida, tras lo cual destacó la tarea de todos los sectores que actuaron en la pandemia, atendiendo todas las necesidades de los formoseños y formoseñas.

“Estas obras, que son casi dos mil metros de nuevo pavimento, con luces led, semáforos, cloacas y obras complementarias, significan mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de los barrios Virgen del Pilar y Mariano Moreno, y lo vamos a continuar realizando en otros barrios”, enfatizó.

Dijo que el noventa y ocho por ciento del pavimento en la ciudad se realiza con fondos del Tesoro Provincial y el resto con el aporte de vecinos dentro del plan de Financiamiento Compartido y con fondos nacionales.

Destacó que en lo que va de su gestión en la ciudad se realizaron cuatrocientos cuarenta y dos cuadras de pavimento, que se suman a las ochocientos cuarenta de ripio. “Son más de mil trescientas cuadras en las cuales se han intervenido con pavimento y ripio en la ciudad”, subrayó.

Recalcó que ese resultado es fruto de la unidad de concepción y de acción entre municipio y gobierno provincial. “Trabajamos en conjunto para que todos los formoseños y formoseñas estén mejor”, puntualizó. Luego, aludió a las obras que se van a licitar, como las del Puente Blanco, otra parte de la autovía, el Instituto Politécnico y la continuidad de ductos cloacales que significan mejoras en la salud pública.

“Esto demuestra el trabajo planificado, porque en el Modelo Formoseño el desarrollo es integral, beneficiando a las personas en el lugar que nacieron o eligieron para vivir y ese es el espíritu de cada una de las obras que se llevan adelante”, apuntó.

Para finalizar, subrayó: “Quiero invitarlos a todos y todas a seguir militando casa por casa, vecino por vecino, y decirles que el 14 de noviembre tenemos que votar la lista azul completa, porque son nuestros candidatos y candidatas los que van a seguir cuidando y defendiendo los derechos de los formoseños y las formoseñas”.

Por su parte, el Gobernador Gildo Insfrán destacó el estatus sanitario formoseño

y resaltó la unidad con todos los intendentes, afirmando que las flexibilizaciones que permiten una nueva normalidad en la provincia son fruto del trabajo conjunto y que muestran sus resultados positivos.

Seguidamente, el mandatario aludió a las dificultades que debieron superarse para realizar las obras en el barrio Mariano Moreno por un ducto que atravesaba el sector. “Esto nos demuestra que siempre debemos superar dificultades. Y que estas no nos paralizan. Esto pasó con la pandemia, frente a la cual ningún gobierno del mundo estuvo preparado. Se tuvieron que tomar medidas de emergencia, como fueron las vacunas, que a muchos no le siguen gustando porque no ven en ellas que son productos de la emergencia y que protegen la vida”, dijo.

Mencionó que el éxito del plan de vacunación en la provincia pone a Formosa en una nueva situación y es fruto de la planificación y del esfuerzo.

En otro pasaje de su discurso, Insfrán dejó en claro la unidad existente en el justicialismo formoseño, al destacar que “por más que algunos busquen divisiones entre este gobernador y el intendente de la ciudad capital o de cualquier intendente de la provincia, no la van a encontrar. Estamos unidos, tenemos diálogo permanente, y eso lo hacemos en un marco institucional y ordenado, no a través de los medios”, sostuvo.

