Insisten en la responsabilidad ciudadana para eliminar criaderos y eliminar el dengue

La doctora Claudia Rodríguez, directora de Epidemiología de la provincia, se refirió al último parte informativo emitido por el Gobierno de Formosa sobre la estrategia de gestión integrada de dengue, precisando que en la última semana se realizaron 7694 tests de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, de los cuales 1222 resultaron positivos.

“En cuanto a dengue venimos con una importante cantidad de casos semanalmente”, apuntó la funcionaria, aunque marcó que “con respecto a la semana anterior, la tendencia es que se está queriendo amesetar”, de modo que “vamos a ver en qué número queda estabilizado” el número de casos.

Advirtió que “estas condiciones climáticas, lluvias y altas temperaturas, son propicias para que el mosquito se replique”, razón por la cual hizo hincapié en la importancia de las medidas preventivas.

“Es importante que dejen entrar a los brigadistas. Justamente la Policía acompaña a las brigadas sanitarias que pasan por las casas para darle seguridad al vecino, para que entren, inspeccionen el domicilio, descarten todo aquello que sea inservible y pueda juntar agua”, recalcó.

En ese sentido, avanzó diciendo que “a cada uno nos compete la responsabilidad, sabemos lo que debemos hacer porque hace muchos años que tenemos dengue”, recordando que “el año pasado, desde julio-agosto, cuando comenzamos a ver la persistencia decíamos que teníamos circulación y que había que mantener las medidas preventivas”.

“La responsabilidad de cada ciudadano en la prevención del dengue es importantísima, porque nadie conoce mejor que nosotros nuestro patio. La brigada va, colabora y ayuda a identificar esos recipientes que no los ves o no te das cuenta diariamente”, remarcó.

Por ello, reiteró que es primordial que ingresen los brigadistas al domicilio, para inspeccionar el patio, “más allá de la fumigación que mata al mosquito adulto, pero si no saco el criadero, por más que me fumiguen 80 veces la casa, voy a seguir teniendo mosquitos”, advirtió, insistiendo que “la eliminación de los criaderos pasa por el ciudadano; al dengue se lo combate entre todos, no es solamente el Ministerio de Desarrollo Humano o la Municipalidad, también los vecinos”.

Coronavirus

Asimismo, al hacer alusión al COVID-19, la doctora Rodríguez sostuvo que “en cuanto a la cobertura de vacunas vienen bien los números, estamos con buena cobertura”.

No obstante, marcó que “siempre estamos generando estrategias”, comentando que una de ellas es la vacunación casa por casa. “Se ofrece tanto la vacuna contra el COVID como algunas otras del calendario, como por ejemplo una que es muy importante que es la doble o la triple viral que previene el sarampión, rubéola y parotiditis, ante el caso positivo de sarampión confirmado en la provincia de Salta”.

“Todos los centros de salud y hospitales de la provincia cuentan con todas las vacunas y en la ciudad capital hay dos carpas, una en la Plaza San Martín y la otra en la Peatonal, y también en el Parque Acuático y el Paraíso de los Niños, más todos los vacunatorios y la inmunización casa por casa”, subrayó, instando a la población a inmunizarse.