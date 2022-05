Instituto ganó de nuevo y se puso 2 a 0 frente a Regatas

Compartir

La Gloria volvió a festejar en el Sandrín, ahora por 82-76 y dando un paso clave ante Regatas para quedar match point. Cuello, con 23 puntos, fue su figura.

En un nuevo choque por los cuartos de final de La Liga, Instituto volvió a sacar adelante un durísimo juego de local en el Sandrín y derrotó por 82-76 a Regatas. De esta forma, la Gloria se puso 2 a 0 en la serie y acaricia su pase a semifinales de la competencia. Martín Cuello fue el máximo destacado del elenco ganador tras firmar 23 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

El albirrojo comenzó más preciso que el conjunto correntino. Los dirigidos por Lucas Victoriano demostraron el mismo nivel del primer juego, intensos en defensa e implacables en ataque. Sumado a los errores de Regatas, Instituto no demoró mucho tiempo en sacar ventaja en el resultado.

El Remero estuvo casi cuatro minutos sin poder convertir, aunque tras romper esa sequía de tantos comenzaron a achicar las distancias con la intención de ponerse a tiro en el marcador. El primer cuarto finalizó 27-18 con ventaja para el dueño de casa.

El conjunto correntino salió decidido y confiado a jugar el segundo segmento, en tanto los de Alta Córdoba continuaron a un buen nivel pero no del todo parecido al mostrado en el primer capítulo.

Los dirigidos por Calvi consiguieron achicar la brecha de dos dígitos de diferencia. Con la vuelta del quinteto titular al parquet, Instituto recuperó la confianza. Con un triple del Chuzito González en tiempo cumplido el resultado se fue 41 a 26 al descanso.

El inicio del segundo tiempo fue un deja vu para la Gloria y es que en el primer juego de la serie el comienzo del tercer cuarto fue con algunos errores por parte del local. Por su parte Regatas tuvo las oportunidades de acortar la diferencia en el tablero. Tayavek Gallizzi y Martín cuello fueron los estandarte de Instituto durante este segmento del encuentro, Taya firme en defensa y Loku eficaz en ataque. El penúltimo cuarto terminó 66 a 52 en favor del local.

La etapa final del partido tuvo a un Regatas y a un Instituto imprecisos. Los de Corrientes intentaron quebrar la defensa gloriosa pero no fue un trabajo sencillo. Durante los primeros cinco minutos los conjuntos no anotaron muchos puntos.

La ventaja obtenida durante todo el encuentro fue importante para que la Gloria juegue más sereno y sin arriesgar en los momentos finales. El Remero logró acortar bastante la diferencia en el marcador. Gracias a Martín Cuello el albirrojo ganó el cotejo por 82 a 76.

