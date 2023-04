Intendente de Naineck dijo que el corte de RN 86 es «una cuestión política»

Ante el corte de la ruta nacional 86, promovido por la Filial Laguna Naineck de la Federación Agraria, el intendente de la localidad, Julio Murdoch, expuso el descontento que esto genera en la comunidad por los inconvenientes que trae aparejados, dilucidando que “es una cuestión netamente política”.

Al referirse al reclamo de los dirigentes sindicales, ya que no se trata de los productores, dijo que “piden una ampliación de la declaración de emergencia para otros productos como zapallos, maíz, mandioca, batata, aparte de los que ya se encuentran incluidos, como la banana”.

Esclareció en ese sentido que “en el decreto de emergencia declarado por el gobernador Gildo Insfrán se incluye a la banana porque en nuestra zona está pasando un momento difícil debido al déficit hídrico de la sequía de varios años, pero que ahora está en recuperación por estas lluvias”.

Y dejó en claro que dicho instrumento abarca al “sector de zapallos en las zonas de Mayor Villafañe y Villa Dos Trece que fueron totalmente destruidas por la granizada registrada unas semanas antes de la cosecha”.

A su vez, repasó que “cuando se invoca la Ley de Emergencia, tiene que haber una demostración de que en la chacra hubo tal producto, es decir, no se puede certificar que el año pasado hubo problemas en la producción de alguien determinado simplemente con la manifestación del productor“.

“Así no se hace la invocación de la Ley de Emergencia”, afirmó, por cuanto “se tiene que demostrar que se sembró y que le fue mal”, patentizando que “hay un sinsentido en esto”.

Por estas razones, el intendente Murdoch calificó a la medida de fuerza como “netamente política” y reprobó que con este accionar “perjudican a los productores que quieren salir a comercializar sus productos y a los vecinos, que son sus potenciales electores, ya que les generan un montón de dificultades y hasta bronca y malhumor social”.

Como contraposición a lo que reclaman, remarcó categórico que “lo que hoy el productor siembra, vende”, indicando que lo hacen “a través de los programas provinciales o los mercados”, merced a los cuales “tenemos una enorme demanda de productos, como el zapallo”.

En esa línea, hizo notar que “no tenemos que olvidarnos que este es un año electoral”, por lo que acciones como éstas pueden ser promovidas desde el sector opositor local para obtener réditos políticos.

“Lo que siempre digo y lo rebate el titular de Federación Agraria de Laguna Naineck, Pánfilo Ayala, es que no hay que mezclar lo que es la política gremial de defensa de los intereses de los pequeños productores con la política partidaria”, planteó.

