Internado por coronavirus, Horacio Cabak criticó con ironía a Alberto Fernández

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron este viernes en la quinta de Olivos para hablar sobre la suspensión de las clases presenciales durante 15 días en el AMBA. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires manifestó su postura en contra de que se cierren los colegios entre el 19 y el 30 de abril. Tras el encuentro, el Presidente brindó una conferencia de prensa en Olivos para ratificar esta medida.

“Desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente”, dijo el Jefe de Estado. “Todos los datos científicos dan cuenta de que el problema no ocurre en los colegios. Sí ocurre que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Es justamente esa circulación la que provoca que aumente el riesgo de contagio”, agregó.

Horacio Cabak estaba mirando la conferencia de prensa desde la clínica Zabala, donde permanece internado por coronavirus. Desde el sanatorio privado, el conductor escribió un mensaje irónico sobre las declaraciones del Presidente: “Menos mal que lo tenemos a Alberto para explicarnos todas las cosas que ‘evidentemente’ Fernán Quirós desconoce porque no es abogado”.

Cabak se está recuperando del coronavirus y llegó a estar en terapia intensiva por un cuadro de neumonía bilateral. Por este motivo, aprovechó para agradecerle al personal médico que lo atiende por ayudarlo: “Mi más profundo deseo es que, si tenés que pasar por lo que yo estoy pasando, te toque acompañado, cuidado, contenido y querido por un grupo de profesionales de lujo como el que me me cuida desde el primer día que llegué a La Clínica Zabala. Me salvaron la vida y la cabeza”.

En la conferencia, Fernández explicó que desde el comienzo de las clases vieron que “la curva de contagios ascendió precipitadamente”. Y señaló que en el área concreta de CABA “el mayor incremento de casos se da entre personas de 9 a 19 años”. Además, manifestó que en su charla con Larreta le comunicó que su plan era “reducir durante 15 días drásticamente la circulación” porque quieren “reducir drásticamente los contagios”.

El Jefe de Gobierno también dio una conferencia este viernes por la tarde para reiterar que continuará trabajando durante el fin de semana para que lo chicos estén el lunes en las aulas. En ese marco, adelantó que le enviará información y documentación científica al presidente Fernández para que revea su decisión.

“Esta pandemia hay que gestionarla con evidencia y con datos, por eso quiero detenerme en dos comentarios que el Presidente hizo en su conferencia de prensa, con datos que son inexactos. El primero tiene que ver con las vacunas. Yo repito lo que dije: hoy estamos viviendo esta situación porque el Gobierno nacional no cumplió con las vacunas que prometió”, introdujo.

Respecto a las medidas establecidas por el gobierno nacional, y tras el encuentro que mantuvo con el mandatario, Rodríguez Larreta remarcó: “El presidente se comprometió a que esta decisión de que no haya clases presenciales es solo por 15 días. Y que a los 15 días vuelven las clases presenciales”.

“De las 700 mil personas que acceden a las escuelas, alumnos, docentes, directivos, no docentes, los padres, hubo menos del 1% de contagios. Para ser exactos, el 0,89% se contagiaron. Y no nos detuvimos ahí. Hicimos un seguimiento de los contagiados. ¿Qué pasó con sus contactos estrechos? Solo el 0,12% de esos contactos se contagiaron”, reveló el Jefe de Gobierno porteño.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp