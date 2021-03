Internaron otra vez a Lanata en la Fundación Favaloro

Compartir

La Fundación Favaloro informó que Jorge Lanata fue ingresado nuevamente a la institución médica. “En el día de hoy se interna, de manera programada, el señor Jorge Lanata para continuar con la evaluación y seguimiento de los tratamientos realizados la semana pasada”, reza el comunicado. El pasado 9 de marzo había sido dado de alta tras ser diagnosticado con una arritmia cardíaca y una trombosis en su pierna izquierda.

En una semana, Jorge Lanata tuvo dos internaciones. La primera fue a última hora del martes 2 cuando, según informaron sus compañeros de Radio Mitre, ingresó a la institución para realizarse una serie de estudios programados. En ese momento y como había experimentado unas líneas de fiebre, mientras se esperaban los resultados del test de coronavirus, los periodistas que estaban yendo a su casa para hacer Lanata sin filtro fueron aislados preventivamente. Pero después se descartó que el periodista tuviera COVID-19 y se informó que había recibido un “tratamiento antibiótico debido a una infección de la piel en el miembro inferior izquierdo”. Así las cosas, el día jueves 4 recibió el alta y pudo volver a su casa.

Sin embargo, el domingo por la noche, Lanata volvió a ser internado. Entonces, la institución comunicó que se le había “tratado exitosamente la arritmia cardíaca” con la que había ingresado y que, por su patología arterial periférica, se le había realizado “una angiografía del miembro inferior izquierdo y posterior revascularización por angioplastía”. Lo que más preocupaba al entorno del periodista, que ya de por sí arrastra un cuadro de salud delicado, era la trombosis en la pierna. Y muchos pensaban que iba a tener que permanecer varios días en el hospital por este motivo. Sin embargo, ese martes 9, Jorge pudo regresar a su hogar.

En el 2019 estuvo internado en cinco oportunidades. La primera vez permaneció 15 días en el hospital, debido a una gastroenteritis. Después contrajo otros virus (conjuntivitis y gripe A). Y en septiembre de ese año sufrió una caída en la puerta de la radio que fue determinante para que pusiera en pausa su actividad laboral. Entonces, el periodista permaneció internado dos meses en el Fleni, donde logró grandes avances, pero de todas formas no podía sentarse a raíz de los fuertes dolores que le ocasionaba un problema en la espalda. Por este motivo, sus médicos determinaron que debía realizarse una cirugía que en la Argentina no suele practicarse y le sugirieron viajar a un centro médico especializado en Estados Unidos. Así fue como, en los primeros días del 2020, a Lanata le realizaron con éxito una cifoplastía en el Hospital Presbiteriano de Nueva York.

En el plano amoroso, el periodista había sido consultado por su relación con Elba Marcovecchio, abogada del estudio de Fernando Burlando. “Tenemos que hablar seriamente: ¿es verdad que te casás?”, le preguntó María Isabel Sánchez, la locutora del ciclo de la primera mañana, luego de que comenzaran a circular rumores de boda. “No. No está en mis planes inmediatos”, respondió el periodista decidido. Hace un tiempo, la letrada habló del noviazgo con el conductor, pero sin entrar en muchos detalles: “Nos conocimos por una cuestión profesional mía, por un tema que estoy trabajando mucho, que es un tema de imagen, los derechos de imagen”.

