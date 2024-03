Investigan cómo se filtró la imagen del hombre que mató a su hijo

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Guillermo Caballero, juez de Instrucción y Correccional N°7, se refirió al caso ocurrido el miércoles en la localidad de Ibarreta, donde un padre mató de un disparo a su hijito de 10 años y luego intentó suicidarse utilizando la misma arma no logrando su cometido de inmediato. También el Magistrado dijo que la Justicia investiga la filtración de la imagen del hombre que circuló por redes sociales y algunos medios de comunicación. “No es la primera vez que pasa”, aseveró.

“Es una tragedia para toda comunidad de Ibarreta, están todos muy conmocionados, y a nosotros por supuesto también nos toca una fibra muy sensible, es lamentable”, comenzó diciendo Caballero.

Consultado por la investigación hasta el momento, el Magistrado comentó: “mucho no pudimos investigar porque las primeras pesquisas siempre las hace la Policía que tiene los datos mucho más inusuales, a veces cuando ellos completan toda la investigación nos envían para que podamos trabajar desde el Juzgado; si bien hay algunas directivas que podemos ir dándole, ellos tienen el control de la investigación en la primer etapa”.

“Lo que puedo decir es que no es como se estaba informando en muchos medios de prensa. Mientras estábamos en plena etapa de investigación en medios de comunicación de Buenos Aires se hablaba de que él niño fue degollado, apuñalado, pero no fue así, se trató de un disparo con la misma arma que el papá luego utilizó para dispararse en el rostro”, indicó y añadió: “el disparo fue por la espalda del niño que estaba acostado, y las esquirlas impactaron en el bracito ocasionándole cortes, por eso hubo confusión y se habló de arma blanca”.

Finalmente, Caballero confió que también se encuentran investigando cómo fue que se filtraron las imágenes del hombre herido porque “no es habitual que podamos encontrar esto. Ya esto ha sucedido años atrás con un caso en el barrio Namqom que se filtraron imágenes de la persona que fallece, también con el homicidio del día sábado y ahora esto”.

El hecho

El hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 2:25 de la madrugada, en la calle Sáenz Peña y Rivadavia del barrio San Roque de Ibarreta, donde tomaron intervención efectivos de la Comisaría local por un homicidio seguido de intento de suicidio en grado de tentativa.

Cuando acudieron al lugar, los policías encontraron en la calle a un hombre que presentaba un disparo de escopeta en el rostro que todavía tenía signos vitales y el arma de fuego.

Luego se solicitó una ambulancia y fue trasladado por el personal médico hasta el hospital local, desde donde fue derivado al Hospital Central de esta ciudad, donde finalmente falleció a la noche.

En el lugar también encontraron un automóvil Fiat Punto y un teléfono celular sobre el capot. Al verificar el interior, observaron un hacha, un celular, abundante sangre y en el asiento trasero el cuerpo sin vida de un niño.

El hecho se puso a conocimiento del Juez de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, a cargo del Dr. Omar Caballero, quien dispuso que se realicen las diligencias conforme protocolo.

El personal de la Comisaría Ibarreta realizó las diligencias procesales, con la colaboración del perito y fotógrafo de la Delegación Policía Científica Las Lomitas, documentaron fotográficamente el lugar y secuestraron una escopeta calibre 12, tres cartuchos del mismo calibre, dos celulares, un hacha y dinero.

El cuerpo del niño, hijo del hombre que pretendió suicidarse sin lograr su cometido, presentaba un impacto de arma de fuego en el cuerpo. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del poder judicial de esta ciudad para la autopsia.

Al hombre se le efectuó la prueba de dermotest y finalizada esa diligencia, el cuerpo del menor fue entregado a familiares para las exequias.