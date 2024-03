Marcelo Ocampo busca combatir el robo masivo de cobre y regular a los acopiadores

La iniciativa que busca regular el negocio del cobre fue presentada por el concejal Marcelo Ocampo y pretende para prevenir hechos ilícitos entorno al robo de cables y materiales de cobre que son recurrentes en la ciudad, y plantea una serie de normativas que se aplican en las principales ciudades del país.

En dialogo con este medio, Ocampo explicó que busca regular a todas las chacaritas o depósito de material cobre con fines comerciales, es decir a todas aquellas instalaciones en las que se recepciones, deposite, manipule, procese y comercialice el material para iniciar un sistema de regulación y control de la compra y venta de materiales de cobre.

“En los últimos años se acrecentaron los casos de robo de cables en la ciudad, afectando no solo a las viviendas particulares o a negocios y empresas sino también a espacios públicos y a instituciones como escuelas, hospitales, con los graves daños que eso genera por lo costos que representan. El municipio debe hacerle frente a este delito controlando la comercialización” expresó el edil capitalino.

La Ordenanza busca prevenir la venta de bienes y productos que contengan componentes de cobre que sean obtenidos ilícitamente como el robo o el hurto, para ello el edil opositor propuso generar criterios de trazabilidad en las cadenas de comercialización de materiales de cobre e inscribir la actividad de chacaritas y depósitos.

“La creación de un sistema de registro de ingreso y egreso de este tipo de material en la ciudad, va a generar el debido control por parte de la municipalidad y prevenir la comercialización cuando su origen no está previamente determinado” explicó Ocampo, además agregó que “en las principales ciudades de provincias aledañas se está avanzando en esta misma línea de combatir el robo de cobre, es por eso que si no avanzamos en la regulación, esto se traslade a nuestra ciudad”.

Sanciones

A demás, la ordenanza faculta al organismo contralor de aplicar sanciones que van desde el apercibimiento y decomiso, con su respectiva multa, hasta la clausura y la inhabilitación por la reiteración en el incumplimiento de estas medidas o falta de registración. “La clave está en el vigilancia de los establecimientos y de los acopiadores, en las ventas que hoy no son controladas y que funcionan en forma irregular” dijo.

Para finalizar, Marcelo Ocampo expreso que “es obligación de todos los funcionarios municipales de velar por la seguridad jurídica en la comercialización total que se produce dentro de su competencia, controlando los bienes que se ofrecen en el mercado. Tenemos que estar un paso delante de toda actividad delictiva si lo que se busca es erradicarla”.