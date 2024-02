Investigan el supuesto robo de animales denunciado por una vecina

En el marco de una causa contravencional, la Policía secuestró 13 animales vacunos, de los cuales 12 eran orejanos (sin marca y señal), por deambular en la vía pública y provocar destrozos en inmuebles de la localidad de Banco Payaguá.

El lunes último, un poblador denunció en la dependencia policial que los animales vacunos de otra vecina, deambulan en forma constante por el vecindario e ingresan al patio de su vivienda provocando daños en su propiedad.

Ante la denuncia, se conformó una comisión policial integrada por efectivos de la Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) y del Destacamento Banco Payagua, quienes encontraron en la vía pública 13 terneros, de los cuales 12 no tenían marca ni señal.

El caso fue informado a la jueza de Paz de Menor Cuantía de Herradura, Dra. Graciela Oviedo de Duré, quien dispuso la sustanciación de una causa contravencional y el secuestro de los animales.

También ordenó que una vez finalizadas las diligencias, los vacunos se entreguen nuevamente a su propietaria.

Según lo dispuesto por la jueza, los uniformados secuestraron los vacunos y realizaron las diligencias procesales que dieron inicio a una causa contravencional por Infracción al Artículo 127 del Código de Faltas de la Provincia de Formosa.

En ese marco, al finalizar las actuaciones, los auxiliares de la justicia pretendieron entregar los animales a la propietaria, quien al momento no se encontraba en Payaguá. Ante esa situación, se dispuso que la entrega se haga a una hermana de la infractora, que reside en esa localidad.

En presencia de dos testigos requeridos al efecto, la hermana de la propietaria de los animales, se negó a rubricar el acta de entrega por escrito; no obstante, recibió los bovinos.

Posteriormente, la infractora se presentó en el Departamento Personal de la fuerza provincial, donde realizó una denuncia contra los efectivos que llevaron adelante el procedimiento; disponiéndose desde el Comando Superior, la sustanciación de una causa administrativa en el orden interno, para determinar la responsabilidad del personal interviniente.

Por otra parte, los integrantes de la comisión policial realizaron un relevamiento en la zona, determinando que la infractora posee un inmueble abandonado en inmediaciones al predio policial, donde tenía un total de 15 terneros.

También se pudo saber a través de testimonios, que dos animales vacunos de la infractora fueron hallados muertos por vecinos de la zona a la vera del Riacho Payagua.

Por otra parte, los vecinos manifestaron su descontento y su molestia con la mujer, ya que sus animales constantemente se encuentran fuera de su campo, provocando destrozos en bienes del vecindario.

En forma paralela a la causa contravencional, se confeccionó un expediente judicial con el fin de profundizar y aclarar el caso, cuya diligencia con tomas fotográficas y conforme acordada del Superior Tribunal de Justicia, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción y Correccional en turno para dilucidar lo sucedido.