Investigan origen de incendios que provocaron los masivos cortes

Sospechan que el incendio podría haber sido parte de un sabotaje aunque no se descarta ninguna hipótesis.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que investiga los incendios que el miércoles provocaron el apagón de energía eléctrica que afectó a millones de hogares de gran parte del país, ordenó buscar imágenes de cámaras de seguridad pública y privada de zonas cercanas y la recolección de testimonios de vecinos, a sabiendas de que las pericias técnicas pueden demorar algunos días.

El magistrado investiga desde la noche del miércoles cómo, cuándo y dónde se originaron los focos de incendio que afectaron las torres de alta tensión y que derivaron en el masivo corte de luz.

Al respecto, el secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, indicó que se utilizará tecnología de aplicaciones satelitales para tratar de dar con los responsables que ocasionaron el foco de incendio.

Casal precisó que el ministro de Economía, Sergio Massa, instruyó que se aporten al Juzgado Federal de Campana las imágenes del sistema de información geográfica utilizadas en el sector rural para verificar si la zona ubicada debajo de las líneas eran foco de incendios. El martes Massa decidió avanzar con la denuncia «a fin de investigar, perseguir y en su caso detener» a los responsables de los incendios que afectaron a redes de alta tensión en Campana, episodios sobre los que expresó sus sospechas de «intencionalidad» y que determinaron el corte preventivo del servicio eléctrico en gran parte del país. En ese sentido, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, aseguró que «está confirmado» que el inconveniente en la línea Campana-General Rodríguez se originó en un incendio y que «hoy la tecnología permite saber con mucha precisión en qué lugar fue la falla».

Fuentes de la investigación precisaron a Télam que, como se trata de una zona rural, la justicia no espera acceder a cámaras con imágenes directas del lugar de los hechos (más allá de aquellas con la que ya cuenta el juzgado) pero sí de las vías de acceso al terreno donde se produjo el incendio para ver quién o quiénes circularon por allí. Según Casal, «lo que causó un poco de preocupación es que los focos de incendio que vimos en el video son muy puntuales, debajo de la línea de tensión».

Asimismo, hizo hincapié en que, al remitir la denuncia Massa «construyó un equipo de trabajo entre Atucha, Cammesa y la Policía Federal para que hagan la pericia y determinen las causas lo más rápido posible».

El juez estuvo el miércoles por la noche en la zona de los incendios, donde se interiorizó de las características del hecho y, una vez controlados los focos ígneos, y ya con la luz del día, comenzaron a trabajar peritos de la división de bomberos de la Policía Federal Argentina en busca de alguna evidencia que pueda permitir determinar si el incendio fue intencional.

Por estas horas, el juzgado no descarta ninguna hipótesis: se investiga si los incendios fueron producto del accionar humano, ya sea malicioso o imprudente, o si se trató de un evento producido por la naturaleza en un día en el que estaban dadas las condiciones para un episodio de esas características (temperatura de más de 30 grados, humedad menor al 30% y más de 30 kilómetros por hora de viento).

Dentro de las hipótesis en las que se incluye el accionar humano, en el Poder Ejecutivo sospechan que pudo haber habido un sabotaje, mientras que la otra posibilidad es que el accionar humano imprudente pudiera haber facilitado el incendio con la acumulación, por ejemplo, de hojas y ramas secas y hasta pedazos de vidrio.

«Esa acumulación también puede ser intencional; no siempre que hay un incendio malicioso aparece un bidón de combustible», explicó una fuente de la investigación que aclaró, de todas formas, que se trabaja en la zona con perros entrenados para detectar la presencia de aceleradores del fuego.

