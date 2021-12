IPS: Arrúa informó que el pago de haberes y aguinaldo se realizará desde el 27 de diciembre

Compartir

Hugo Arrúa, titular del Instituto de Pensiones Sociales (IPS) confirmó que se abonará el pago de haberes y aguinaldo a beneficiarios los días 27, 28 y 29 de diciembre.

«Vamos a iniciar el cronograma de pago de sueldo y aguinaldo para el mes de diciembre los día 27 para las personas que su DNI finalicen en 0,1,2; se continúa con el día 28 los que terminen en 3,4,5 y se va a cerrar el día 29 con la terminación 6,7,8», informó.

A su vez, dijo que «todos los jubilados una vez que cobren pueden pasar por la institución con el talonario a retirar la sidra y el pan dulce».

Por otro lado, Arrúa contó cómo se va a realizar la distribución de la sidra y el pan dulce que entrega el Gobierno provincial a todos los ciudadanos de la provincia. «Se reparte por zona, nos concentramos en un lugar con distintos vehículos para luego ir casa por casa entregando», señaló.

Al respecto de la gente que asegura que no le llega aseguró que «se reparte a todos, puede ser que a veces no llegue porque no hay nadie en el domicilio o en algunos de los casos te piden más de lo que está establecido, pero es una bolsita por familia, también puede ser que haya un error de la distribución, pero en lo posible se intenta llegar a todos los formoseños».

«Es un trabajo arduo el que hay que hacer, pero es un símbolo que ya caracteriza al peronismo y hace que tradicionalmente ya acompañemos las fiestas con este presente. Es una manera de estar en contacto y brindar todos juntos los formoseños. Siempre tratamos de hacer todo lo posible para que salga bien», sostuvo.

Asimismo, indicó que «hay cantidad para todos, va a depender de que se tenga una entrega bien organizada, todos los años se intenta mejorar. Esto es algo que la gente espera siempre con muchas ganas».

El titular del Instituto de Pensiones Sociales, resaltó que «la distribución es una responsabilidad y lo que se quiere es que llegue de la mejor manera posible a todos los formoseños, este es el compromiso que tenemos y no vamos avalar de ninguna manera a cualquier aventurado que se quiera quedar, porque eso sería una canallada, por lo que vamos a tratar de que no sucede, pero si llega a pasar y la gente se entera tiene que hacer la denuncia como corresponde y no mediáticamente, porque es algo que no vamos a avalar y hay que resolverlo».

