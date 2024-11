Javier Mascherano se podría convertir en el nuevo director técnico del Inter Miami

El Tata ya anunció que no continuará y el entrenador de la Sub 20 tomaría el mando en los próximos días.En las últimas horas trascendió un bombazo del mercado de entrenadores que se confirmaría en los próximos días: Javier Mascherano dejaría sus funciones como director técnico del Sub 20 de la selección argentina para tomar las riendas del Inter Miami, que acaba de sufrir la baja de Gerardo Martino. El Tata ya anunció su salida por cuestiones personales y la franquicia de Florida buscaba un sustituto. Se habían instalado los nombres del Jefecito y el español Xavi Hernández, pero finalmente el argentino sería número puesto para dirigir a su ex compañero y amigo personal Lionel Messi.

Según pudo averiguar Infobae, en AFA ya saben que no hay nada oficial, pero está encaminada la salida del estratega de 40 años que además de haber jugado con Messi también compartió vestuario con otros ex hombres del Barcelona como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. El periodista César Luis Merlo amplió: “El club ya cruza documentos con el argentino, que firmará un contrato a largo plazo”.

Martino llevó a Miami a un récord de liga con 74 puntos en la temporada regular, quedándose con el trofeo Supporters’ Shield, que la Major League Soccer le entrega al elenco que más unidades suma en la primera fase de competencia. No obstante, sorprendentemente cayó en la primera ronda de los playoffs contra el equipo número nueve, Atlanta United, su antiguo club, en una llave a tres partidos. En el 2023, además, conquistó la Leagues Cup, el primer título en la historia de la franquicia de Florida.

Masche estuvo a cargo de las juveniles albicelestes desde el año 2022, cuando se hizo cargo de la Sub 20. Durante su ciclo, fue campeón del Torneo de L’Alcúdia, quedó quinto en el Maurice Revello (antes Esperanzas de Toulon) y quedó eliminiado en primera ronda de los Juegos Odesur (todo en el mismo año de su asunción). Además, volvió a quedar eliminado en el Sudamericano que se disputó en Colombia en 2023, aunque Argentina igualmente participó de la Copa del Mundo Sub 20 debido a que pasó a ser anfitrión tras la baja de la sede en Indonesia. Luego de ganar sus tres encuentros en la fase de grupos del Mundialito, fue eliminado en octavos de final por Nigeria.

Las últimas competencias fueron con la Sub 23 que él mismo preparó y clasificó para los Juegos Olímpicos de París. El seleccionado nacional le ganó a Brasil en su último compromiso y quedó segundo en la fase final detrás de Paraguay. Ese puesto en el Preolímpico de Venezuela lo llevó a la cita olímpica en la que besó la lona en los cuartos de final contra el anfitrión Francia, en un duelo que terminó en escándalo y estuvo cargado de tensión.

Vale remarcar que esta sería la primera experiencia del santafesino como entrenador de un plantel profesional, pero no la primera fuera del exterior, ya que además de haber jugado en River y Estudiantes de La Plata, se desempeñó como futbolista de Corinthians de Brasil, West Ham y Liverpool de Inglaterra, Barcelona de España y Hebei Fortune de China.

Inter Miami, además de disputar la temporada de la MLS, también afrontará el Mundial de Clubes que se disputará justamente en Estados Unidos entre junio y julio de 2025. Por otra parte, con Mascherano al mando, Messi se asegurará tener una persona de confianza con la que pueda congeniar su calendario de partidos y no faltar a los compromisos con la selección argentina, pensando en la Copa del Mundo que se celebrará en suelo norteamericano, México y Canadá a mediados de 2026. Mientras tanto, seguirá concurriendo a las convocatorias por Eliminatorias y la próxima doble fecha será en marzo.