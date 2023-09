«Javier Milei llega a poner fin al relato de varios partidos políticos», aseguró Francisco Paoltroni

El candidato a Senador por la Libertad Avanza de Javier Milei, Francisco Paoltroni en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los dichos del gobernador de Formosa en el último operativo solidario Por Nuestra Gente Todo donde hizo referencia al líder del espacio. Y aseguró que sucede que Milei llega a “poner fin” al relato de varios partidos políticos.

Paoltroni comenzó diciendo: “creo que tiene varias aristas el voto a Javier Milei tiene que ver con la cuestión económica que después de 40 años de democracia en donde todos se dan cuenta de que cada vez estamos peor”.

“Y con Milei se llega a ese fin de relato y época donde ya nada justifica seguir acompañado este viejo sistema y no hablo de un solo partido sino de todos los que han sido parte de este sistema, es por ello que la gente acompaña y quiere una reforma a este sistema para la transformación de este”, se explayó.

Consultado acerca de lo dicho por el Gobernador al marcar que no entiende cómo es que los re humildes votaron a Milei, indicó “ellos acostumbran y siempre ha sido su plan tener de rehén a los pobres, entonces cuando estos se sublevan a través del voto no lo pueden creer, ni entender porque esta fuera del manual y esta es la sorpresa que se llega toda la casta política”.

Indicó también que “en Argentina hay cada vez hay mayor pobreza, falta de trabajo, inflación porque las cosas aumentan por día y de eso nadie se ocupa. Los dichos de Insfrán son ataques a las personas, esas cosas nunca las vi bien porque uno puede no estar de acuerdo en las ideas o en las políticas, pero de ahí a atacar a si sos pelado, gordo o no te gusta el peinado, son cosas que no corresponden”.

Presentación de la

candidatura a senador

“Si he ratificado mi candidatura y hemos cumplido con todos los pasos que demanda la justicia y hemos representado correctamente”, marcó.

Por último y al hacer referencia a una posible visita de Milei a Formosa, señaló “es un pedido de todas las provincias, sabemos hoy por hoy esta súper demandado y tiene una agenda tremenda porque es obvio que hoy todos quieren hablar con él. De todas maneras, yo le pedí que al menos una vez visite la capital de la provincia”.