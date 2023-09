Covid: los casos aumentaron por sexta semana seguida y hubo 16 muertes en los últimos días

Los especialistas mencionan dos factores: por un lado porque el virus «todavía no tiene un comportamiento estacional y cuando hay subas en general se correlaciona con una nueva variante», y además por el drástico descenso de las tasas de vacunación de refuerzo. Siete de las 16 muertes fueron en CABA.

Los casos reportados de Covid-19 crecieron en forma ininterrumpida en las últimas seis semanas y desde fines de julio se incrementaron más de un 200 por ciento, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en tanto que las hospitalizaciones y los fallecidos también registraron un aumento por lo que especialistas recuerdan la importancia de aplicarse las dosis de vacunas de refuerzo y otras medidas de prevención.

«En la semana del 17 al 23 de julio el promedio diario de casos notificado según fecha de inicio de síntomas (FIS) fue 78; desde entonces esta cifra creció cada semana hasta llegar a la pasada (entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre) a un promedio de 236 casos diarios según la FIS», indicó a Télam el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga y recordó que «esta cifra puede aumentar porque siempre hay una demora en la carga».

En relación a las hospitalizaciones por virus respiratorios, en la última semana se notificaron 2.648 personas en todo el país, de las cuales fallecieron 55; de estas muertes 16 fueron por Covid-19 confirmado por prueba de antígenos (4) y molecular (12).

De las personas fallecidas, siete fueron en la ciudad de Buenos Aires y seis en la provincia de Buenos Aires, en tanto que Tucumán, Santa Fe y Jujuy tuvieron una muerte cada una.

El Ministerio de Salud emitió este lunes un comunicado donde aclaró que el mensaje que circula en redes sociales y por Whatsapp sobre la variante XBB del virus Sars-CoV-2 donde se sugiere que es más mortal y más difícil de detectar «se trata de información falsa que no fue originada desde ninguna de las áreas de este organismo». Y agregó que todo lo referente a la vigilancia de SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios se publica de manera semanal en el boletín epidemiológico nacional.

Respecto de las causas del incremento de casos, Aliaga indicó que «si bien siempre son múltiples los factores que llevan a que haya más contagios, lo que observamos es que, a diferencia de la influenza o el Virus Sincicial Respiratorios que son estacionales, Covid todavía no tiene un comportamiento estacional y cuando hay subas en general se correlaciona con una nueva variante que entra».

«Y como siempre -continuó- lo que se sucede es que ingresa por Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 15 días después está en el Gran Buenos Aires y luego a va hacia las otras provincias».

En efecto, de los 2.060 casos notificados esta semana, 385 fueron en CABA y 854 se presentaron en la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la infectóloga Leda Guzzi, señaló que «desde hace más de un mes estamos viendo aumento de casos, y en esta última semana se observa un incremento en la cantidad de personas fallecidas; esto es parte de la dinámica propia de esta pandemia desde que comenzó ya que siempre dos o tres semanas después del aumento de casos comienzan a incrementarse las muertes».

No obstante, Guzzi -miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI)- destacó que «no hay un compromiso del sistema sanitario ya que la pandemia cambió su historia desde la introducción de la vacunación y, en nuestro país especialmente, gracias a la altísima tasa de personas vacunadas; sobre todo la primeras dos dosis».

Y alertó que «el problema que tenemos actualmente es que las tasas de vacunación de refuerzo cayeron drásticamente lo que deja a mucha población con niveles bajos de protección en un contexto de introducción de nuevas variantes con numerosas mutaciones con mucho escape inmunológico».

En el mismo sentido, el virólogo Humberto Debat indicó que «si bien es probable que haya un aumento de la sub variante EG.5 (en coincidencia con lo que pasa a nivel global) y es probable que esto pueda incrementar las infecciones, esto también se vincula al contexto poblacional al que llega esa variante, y lo que está pasando en el país es que hay una inmunidad a nivel poblacional menguante vinculado a dos factores: la última ola de casos fue hace más de seis meses y hay una drástica disminución de la aplicación de refuerzos».

Para brindar tranquilidad, Debat -integrante del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2- señaló, además, que la variante EG.5 «no ha sido asociada a casos de mayor gravedad (ni hospitalización ni fallecimiento)» y enfatizó que «también sabemos que la inmunización con la vacunas que se están aplicando hoy (bivalentes) tienen una alta efectividad contra esta variante».

Otro factor que puede incidir en el aumento de casos, según el especialista, es que «en gran parte del país todavía transitamos bajas temperaturas, lo que lleva a las personas a ventilar mucho menos los ambientes y encontrarse en espacios cerrados».

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud informó el 1 de septiembre que en el último período de 28 días (del 31 de julio al 27 de agosto de 2023), se notificaron más de 1,4 millones de nuevos casos de Covid-19 y más de 1.800 muertes, lo que significaba un aumento del 38% y una disminución del 50%, respectivamente, en comparación con el 28 días anteriores.

La OMS advirtió que «actualmente, los casos notificados no representan con precisión las tasas de infección debido a la reducción de las pruebas y los informes a nivel mundial».

En este contexto, Guzzi indicó que «a modo de prevención es importante darse los refuerzos vacunales, esto es, todas las personas debemos tener una dosis en los últimos seis meses, teniendo en cuenta que en este periodo se introdujo en Argentina la vacuna bivariante (que contempla la variante ómicron)».

«Además -dijo- las personas con condiciones de riesgo como inmunodeprimidas, con un alto grado de exposición al virus, etc. tendrá que vacunarse cada seis meses; mientras que el resto podrá hacerlo una vez por año».

Los especialistas recordaron otras medidas de prevención aprendidas durante estos años como la ventilación de los ambientes, el uso de barbijos en espacios cerrados en momentos de brotes o cuando se está con síntomas, y el lavado de manos.

