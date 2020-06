Jésica Cirio: “Va a salir todo bien, tengo mucha fe”

Compartir

Después de que su marido, Martín Insaurralde, confirmara que dio positivo para COVID-19, Jésica Cirio contó que todos los integrantes de su familia están bien de salud y que confían en que “va a salir todo bien”.

“Primero quiero agradecerles a todos por la preocupación. Después, contarles que nosotros en la familia estamos todos bien”, dijo la conductora en un video dirigido a Rodolfo Barili y Cristina Pérez, y que fue emitido en el ciclo que conducen, Telefe Noticias.

En ese sentido, detalló: “Martín está siendo atendido por los médicos y profesionales y tenemos mucha fe de que va a salir todo bien y vamos a salir adelante. Me siento bien, estoy muy bien. Chloé (su hija) está bien y estamos siguiendo el protocolo correspondiente y esperando”.

Cirio agradeció a “todo el equipo de Telefe”, emisora en la que ella trabaja como conductora en el ciclo La Peña de Morfi, por “la contención” que recibió. Y agregó: “También a la infinidad de gente que me mandó mensajes, que no llegué a contestar porque fue un día bastante agitado. Va a salir todo bien, tengo mucha fe”.

Según pudo averiguar Teleshow, la conductora se realizó hoy el hisopado para saber si ella también tiene coronavirus. Los resultados estarán disponibles mañana.

Telefe emitió un comunicado en el que se informó que se activó el protocolo para proteger a los empleados del canal: “Como es de público conocimiento, el marido de Jésica Cirio contrajo COVID-19, por lo que hemos activado de inmediato el protocolo de seguridad y prevención. Ella se siente bien, no presenta síntomas y está tranquila, pero ha sido aislada temporalmente hasta cumplir el plazo de 14 días según el protocolo establecido. En esta línea, continuando con las tareas de prevención realizadas hasta el momento, La Peña de Morfi se emitirá de manera normal”.

Asimismo, este medio se comunicó con una persona ligada a la producción del ciclo que conduce Cirio, quien contó: “A título personal está bien. Nos dijo que se sentía bien físicamente, pero que está muy preocupada por Martín”. Por su parte, las autoridades de la emisora explicaron que hasta el momento no tienen mayor información sobre la salud de la modelo.

Según informaron en Hay que ver, el programa conducido por José María Listorti y Denise Dumas por El Nueve, Insaurralde se hizo el test porque hace dos días que está con fiebre, pero ella hasta el momento no ha tenido síntomas.

Horas antes de que el funcionario diera a conocer que tiene COVID-19, Cirio se había mostrado muy relajada en sus stories de Instagram, disfrutando de la mañana junto a su hija. Y después había subido imágenes en su gimnasio, donde diariamente realiza una rutina de entrenamiento que comparte con sus seguidores.

El Intendente de Lomas de Zamora comunicó la noticia a través de su cuenta en Twitter: “Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”.

La noticia impactó rápidamente en la comitiva presidencial, que al momento de la publicación del tuit de Insaurralde se encontraba en La Rioja, y también en la gobernación bonaerense.

Sucede que el intendente estuvo hace 48 horas con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, uno de los integrantes de la comitiva presidencial. A raíz de la noticia, el presidente, Alberto Fernández, suspendió la segunda escala de su viaje y no fue a Catamarca, la única provincia del país que no tiene casos de coronavirus.

Por lo pronto, el Ministro de Desarrollo Social quedó aislado y volverá a Buenos Aires por medios distintos de la comitiva presidencial. Pasadas las 17, Arroyo escribió en su cuenta de Twitter: “Ante el contacto que mantuve hace dos días con Martín Insaurralde, me realicé un hisopado e inicié el protocolo de aislamiento hasta conocer el resultado de la prueba COVID-19. No presento síntomas en este momento. Muchas gracias por los mensajes recibidos”. Según contaron fuentes del ministerio, los resultados del test estarían a la medianoche de este viernes