Joaquín Furriel contó qué famosa lo besó de verdad en una escena: «Le dije que no hace falta usar la lengua»

Joaquín Furriel reveló que años atrás le enseñó a Nicole Neumann cómo besar en la ficción luego de que ella lo hiciera frente a cámara como si fuera real. Fue en 2004, cuando protagonizaba Jesús, el heredero junto a Malena Solda y la modelo, que todavía no tenía experiencia como actriz, había hecho algunos episodios especiales.

El actor estuvo invitado a Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por la pantalla de América y allí aprovecharon la oportunidad para consultarle al respecto. Por caso, aclaró que respondió con nombre y apellido porque había sido la propia Nicole quien tiempo atrás también había recordado aquella anécdota. “Qué picante”, advirtió el animador antes de leer la pregunta que correspondía a la sección 10 al hilo. Y siguió: “¿Alguna vez te metieron la lengua en un beso de ficción?”.

De inmediato, el actor esbozó una sonrisa y luego de pensarlo, agregó: “Lo voy a decir porque lo dijo ella”, y mencionó a Nicole Neumann.

“Ella vino a actuar y cuando vamos a darnos un beso, me dio un beso real, no un beso de ficción”, relató el actor que también protagonizó éxitos como Soy Gitano, Montecristo y Don Juan y su bella dama. “¿Y en qué momento ella se dio cuenta que no eso no estaba bien?”, quiso saber Dente. A lo que Furriel recordó que cuando terminó aquella escena, le habló a la modelo y le indicó: “Mirá, en la ficción no hace falta usar la lengua”. Y reprodujo el gesto de sorpresa que hizo Nicole Neumann, quien por ese entonces no tenía experiencia como actriz.

“¿Cómo se besa?”, le preguntó entonces ella. Y el actor le explicó mostrándole con su propia mano: besando con los labios y moviendo la cabeza. Lo hizo siguiendo la enseñanza de una actriz en sus inicios en la televisión.

Cuando él debutó cometió el mismo error que Nicole Neumann y fue la actriz Guadalupe Martínez Uría quien le enseñó cómo se besa en la ficción. “De repente vamos a hacer la escena en el ensayo y yo la beso como había aprendido en los boliches a los que iba en Temperley, Adrogué. Y chapé…”, recordó Furriel entre risas. Y de inmediato reprodujo los dichos de su colega, con más experiencia en telenovelas: “Primero, en los ensayos no se besa, se marca el beso pero no hay contacto”, le dijo y le remarcó: “Y segundo, la lengua no la usas nunca acá”.

“Esa gran lección que tuve se la pude enseñar a Nicole”, resaltó Joaquín Furriel en la entrevista que dio el lunes por la noche en el late night show de América.

Semanas atrás, Joaquín Furriel confirmó su relación con Guillermina Valdes, con quien está en pareja hace cinco meses. Lo hizo en el marco de una serie de entrevistas que dio para promocionar sus nuevos proyectos laborales y aprovechó la oportunidad de dejar de ocultar su vínculo. “Nos pareció que era un buen momento para romper un poco ese cascarón que armamos, que nos vino muy bien durante tantos meses para conocernos tranquilos y sin ninguna opinión del afuera”, dijo en una reciente nota con Teleshow.

“Armamos una buena logística. A veces pienso que hicimos las cosas bastante bien”, continuó el actor y agregó: “En mi caso, no costó mantener esa logística. Yo soy una persona muy cuidadosa de mi privacidad. Siempre lo he sido. Y creo que ella también. Pero bueno, ella tuvo dos relaciones de muchísimos años y yo no tuve ese recorrido. Hace seis años que estaba soltero. Con diferentes niveles de soledad, a veces más solo y otras, menos solo. Pero tuve algunas relaciones que para mí fueron muy importantes. No tuve la necesidad de exponerme públicamente, porque nunca tuve esa necesidad. En este caso, no es que tenga una necesidad”.