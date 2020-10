Jofré: “La Lealtad que surgió en 1945 por amor del Pueblo dejó simientes perdurables”

Compartir

Linkedin Print

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, recordó el Día de la Lealtad Peronista al cumplirse un nuevo aniversario “del histórico hecho que marcó a fuego la historia política y social de la Argentina, desde donde nunca más se podía volver atrás impunemente en el cumplimiento de derechos inalienables”.

Rememoró que ese día “millones de obreros y desclasados, los más humildes del país, se movilizaron para pedir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, quien había sido encarcelado por haber interpretado cabalmente las necesidades del pueblo”.

Afirmó el jefe comunal que aquel día quedó fundado lo que más tarde se organizó como Movimiento Nacional Justicialista. “Aquel 17 de octubre de 1945 se plasmó la lealtad del pueblo con quien sería tres veces presidente de la Argentina”.

Agregó que “epopeyas como éstas son extraordinarias y las producen los pueblos libres cuando un líder, un estadista que surge de su mismo seno, interpreta su sentir y acciona para corregir las inequidades que impiden su realización plena. Cuando la lealtad se basa en el amor y no en el miedo, en la confraternidad y la solidaridad, en la unidad de concepción y de acción, las simientes o semillas que deja son perdurables de cara a la historia”.

“Perón sabía que el pueblo ya no podía estar sometido a un estado de semi esclavitud, sin acceso a los bienes elementales, a la educación, a la salud, a la seguridad social o a la jubilación; y accionar para reparar esa deuda social lo llevó a la cárcel, con la intención que no vuelva a salir vivo de allí”, mencionó.

“Sin embargo -prosiguió- la rápida acción de los más humildes, de los obreros, de ese “subsuelo de la Patria”, en la movilización espontánea más grande de la que se tiene memoria, lo liberó para iniciar el proceso más feliz de la historia nacional”.

Consideró Jofré que aquel momento de la historia argentina “no tuvo como único motivo los derechos que Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, institucionalizó para los sectores trabajadores y humildes del país. Fue mucho más que eso. Fue el sueño de un pueblo que se realizaba a través de la acción de una idea que surgía desde el fondo mismo de la historia del país, de las largas y postergadas reivindicaciones. Esta vez nacía una ideología centrada en la persona de carne y hueso y no una teoría política que pretendía amoldar al pueblo a sus pretensiones”, enfatizó.

Esa acción transformadora, recalcó Jofré, fue “priorizar la necesidad de una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.

“Sobre esos pilares se construyó el justicialismo. Esa idea es imperecedera porque aún no hemos logrado, generaciones después, que la nación alcance el estado de plenitud de la comunidad organizada, aclarando que esto no ha sido por omisión, sino porque las disputas contra los que acumulan el capital en pocas manos, los ganadores en base al sometimiento social, están en todas las épocas y hace poco tuvimos cuatro años de un gobierno que se puso al servicio de esos intereses”.

“Hoy, con la presidencia de Alberto Fernández y el Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán en pleno avance, las esperanzas de alcanzar ese objetivo se renuevan en hechos concretos, reafirmando el legado que el pueblo dejó el 17 de octubre de 1945”, concluyó.