Jofré: «Tenemos un modelo formoseño para el desarrollo provincial que busca la igualdad de oportunidades»

En la mañana del sábado, en el marco del operativo solidario provincial “Por nuestra gente todo”, cuyo epicentro fuera la EPEP N° 268 “Héctor Manuel Peris” del barrio San Agustín, el intendente capitalino Jorge Jofré se hizo presente en el lugar acompañando al Gobernador Gildo Insfrán, autoridades provinciales y municipales, oportunidad que aprovechó para tomar contacto con vecinos y vecinas de ese popular barrio de la ciudad.

En la ocasión, el Jefe Comunal se dirigió a los presentes afirmando “es gratificante estar en este operativo luego del receso invernal y luego de atravesar una pandemia inédita e impensada a nivel mundial, que ocasionó la pérdida de más de 6 millones de personas en todo el mundo, de las cuales 2,6 millones fueron de América, que dejó secuelas emocionales y económicas, y que puso en evidencia la enorme desigualdad que existe entre los países más ricos y los de menor poder adquisitivo en cuanto a la obtención de vacunas”, dijo.

“Aquí en Formosa podemos decir con orgullo que en ningún momento el sistema de salud estuvo colapsado, al contrario: mostró fortaleza”, aseguró. “Por eso mi reconocimiento a todos los estamentos de los organismos provinciales, a todos los municipios, a los militantes por la salud y la vida y a los privados que trabajaron mancomunadamente para salir de esta situación. No obstante no la hemos atravesado todavía, sino que tenemos que seguir alertas, cuidándonos y tomando siempre medidas preventivas”, dijo.

Seguidamente Jofré agregó “nosotros como formoseños sabemos que ninguna sociedad puede crecer más allá de lo que su infraestructura permite, porque este es el soporte económico y social, y como tal determina los límites del mismo. Nosotros acá tenemos un modelo formoseño para el desarrollo provincial que busca la igualdad de oportunidades para que cada uno de los formoseños pueda realizarse en el lugar que nació o en el lugar que eligió para vivir, y lo hacemos desde el entendimiento de que existe un gobierno que gobierna para la gente y que conduce a la sociedad para el crecimiento y lograr el bien común, cuyo principal artífice y defensor es nuestro gobernador, el Dr. Gildo Insfrán”, destacó.

“Esta situación que venimos pasando luego de cuatro años de un gobierno neoliberal que privilegió la timba financiera por sobre la producción, que dejó de lado a amplios sectores populares, que desprestigió al federalismo porque nos anuló todas las obras a aquellos que pensábamos diferente, la hemos podido superar en unidad y concepción de ideas. Es así que hoy podemos ver con alegría que es historia vieja, porque podemos observar cómo avanzan trabajos importantes para nuestra provincia y nuestra ciudad”, precisó.

Seguidamente enumeró diferentes obras que se siguen llevando adelante, como la construcción de centros educativos, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, único en la región, y distintas infraestructuras que hacen al mejoramiento y desarrollo de la ciudad “todas construidas en unidad, las que van a pasar a ser un bien común de las formoseñas y formoseños, y no solo en la ciudad, sino también en el interior, lo que es equidad territorial”.

Transporte

En otro tramo de sus palabras, el intendente Jofre se refirió a la situación del transporte público de pasajeros, y en ese marco instó a la ciudadanía “a no caer en el engaño de que es un problema solamente de esta provincia, o del municipioo”, aseguró que “esto es un problema nacional que se da en todas las provincias. La problemática que arrastra el transporte público es la insuficiencia de los subsidios, el atraso en las tarifas y la inflación que afecta a los repuestos y sueldos de los trabajadores, a valores que la empresa no puede mantener. Esta lucha para la mejora es la que lleva adelante nuestro gobernador, nuestros legisladores y los intendentes de todos y cada uno de los lugares del país, y estoy seguro que lo vamos a solucionar”, aseguró Jofré.

“Nosotros no miramos para el costado, al contrario, le ponemos el pecho. Nuestro Gobernador entrega 20 millones de subsidio al transporte urbano, y para el interprovincial 12 millones, o sea que el gobierno pone en total 32 millones para todo el sistema de transporte en la provincia, la Nación nos envía 25 millones de pesos, y nosotros, la Municipalidad, que hemos declarado recientemente la emergencia del transporte, también colaboramos con combustible, y es por eso precisamente que están circulando los colectivos en la calle”, afirmó.

“Si hay algo que no debemos permitir es atrasar la tarifa del transporte público y hay que acompañar la inflación, sino llegará un momento en que, por ese atraso más la falta de subsidios, vamos a quebrar un sistema de transporte y será costoso volver a traer otro a nuestra ciudad, perjudicando a quienes más lo necesitan”, dijo el intendente para concluir.

