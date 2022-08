«En Evolución Radical no tenemos miedo de ganar para transformar»

Compartir

Ayer estuvo en el piso de Exprés en Radio el senador nacional, vicepresidente de la UCR y líder de «Evolución Radical» Martín Lousteau, quien visitó la ciudad en el marco del lanzamiento de su espacio político en Formosa liderado por la ex concejal Celeste Ruíz Díaz. Durante la entrevista, el legislador valoró a los dirigentes que salen de la comodidad para «pelear» por cambiar las cosas ya que «en Evolución no tenemos miedo de ganar para transformar».

Primero, Lousteau se refirió a «Evolución». «Nosotros venimos de un país que desde hace décadas viene estancado, hemos involucionado. Evolución es caminar en sentido contrario a lo que vivimos, pero para eso hay que evolucionar en la manera que administramos el Estado», comenzó.

Agregó que «en los últimos años colapsó la administración de lo público, donde el Estado es percibido como que tiene un dueño, y esta provincia es un claro ejemplo; entonces uno puede ser amo y señor de todas las decisiones y además las toma por otros y no consulta, tiene una única mirada».

«Los argentinos estamos cansados, hartos de un país que está trabado, que así no va más. Hay un enojo muy grande, y creo que hay una camada de dirigentes que han surgido y tienen ganas de dar una pelea que hace rato no se da, que además ponen el cuerpo y están dispuestos a salir de la comodidad, que no quieren ser legisladores sino quieren ir a gestionar para transformar la realidad, acá en Formosa tuvimos un caso, el de Carbajal, porque ser juez hoy es cómodo, sin embargo, salió de ese lugar para ir a pelear para que las cosas cambien», afirmó el radical.

Señaló entonces que hay mucha gente que dice «esto no va más» y «tienen ganas de ponerle el cuerpo para hacer algo mejor. En Formosa, también está el caso de Celeste, que le puso el pecho al momento de mayor autoritarismo del gobierno provincial, y fue presa por eso».

Volviendo a lo que significa su espacio político, dejó en claro que «tiene una identidad» donde «no nos molesta perder» porque «no tenemos miedo a perder por las cosas que creemos, de la misma forma en que no tenemos miedo de competir y sobre todo no tenemos miedo de ganar para transformar».

«La manera de incidir en el rumbo del país no es siendo candidato, es teniendo fuerza colectiva, y hoy Evolución Radical es un espacio que a lo largo de la Argentina tiene más de la mitad de los intendentes que tiene el radicalismo, que tiene un bloque de 12 diputados, dos senadores, Rectores y Vicerrectores», expuso y agregó que «hay un volumen de ideas, de gente, de juventud muy grande y nos parece que esa es manera».

En este sentido, Lousteau insistió que, si uno quiere ser legislador y es reelecto permanentemente, entonces no quiere ir a transformar la realidad. «La realidad se transforma desde la gestión. lo que no funciona hoy en la Argentina es el Estado que tiene el doble de tamaño del que tenía en los 90», dijo.

Al hacer referencia a la situación del país aseveró: «cuando Kirchner asumió en el 2003 Argentina venía creciendo al 10% y tenía 5% de inflacion, tenía superávit de la balanza energética, superávit fiscal de 3 puntos, era tan competitivo el tipo de cambio y acumulábamos dólares tan rápido que dos años después se decidió pagar al Fondo Monetario Internacional 9.800 millones de dólares en cash, esas eran las condiciones del país, pero terminó sin reservas, con déficit fiscal, déficit de la balanza energética, inflacion galopante y caída del PBI; eso es producto de mala política acumulada a través del tiempo».

Por ello, el líder de «Evolución Radical» consideró que «los gobernadores que acompañaron el modelo son co- responsables, al igual quienes defienden a este gobierno, claramente son corresponsables, porque de ahí deriva el apoyo».

«Con este engendro de gobierno tenemos una Argentina que no sabemos para dónde va o a dónde nos quieren llevar», lanzó y reiteró la importancia de una renovación política porque «de lo contrario es imposible avanzar».

En esta línea, se sinceró y explicó que «el Estado se mejora si hay posibilidad de discutir, de alternancia o sino se transforma en una cuestión patrimonialista. Solamente acá permitimos que las normas sean totalmente distintas a otros países federales y dejamos que alguien se apropie durante muchos años de un Estado».

Por último, cuando se le consultó si es que aspira a ser candidato a presidente, respondió tajante: «yo quiero construir un espacio político que tenga incidencia en modificar lo que va a pasar».

«Ser candidato a presidente no es un tema que me desvele. Quiero que cambie la Argentina; quiero ser Jefe de Gobierno, que los candidatos buenos que tenemos a lo largo y ancho del país sean buenos gobernadores e intendentes, y quiero que contribuyan a dar una discusión nacional», cerró diciendo Lousteau.

