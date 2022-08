Gildo Insfrán anunció la creación de la Facultad de Medicina en la Universidad Provincial de Formosa

Compartir

El gobernador Gildo Insfrán encabezó ayer el operativo solidario Por Nuestra Gente Todo, en la EPEP N°268 “Don Héctor Manuel Peris” del barrio San Agustín.

Allí anunció la creación de la Facultad de Medicina, con las carreras de Medicina y de Licenciatura en Enfermería, en la Universidad Provincial de Formosa, con asiento en Laguna Blanca. Dijo que se encuentran realizando las gestiones para la validez nacional de esos títulos.

Participaron de la jornada sabatina, el vicegobernador Eber Solís, el intendente capitalino Jorge Jofré, el presidente provisional de la Legislatura Armando Felipe Cabrera, el jefe de gabinete de ministros Antonio Ferreira, ministros del PEP, legisladores nacionales, provinciales y municipales, autoridades de distintos organismos y vecinos del barrio.

Durante el acto, se concretó la firma del convenio de asistencia financiera para la obra de red de recolección de líquidos cloacales y conexiones domiciliarias para el barrio San Agustín. La obra consiste en 9 mil metros de redes conectoras, 2 mil metros de cañerías, beneficiará a cinco mil quinientos vecinos y de esta forma el barrio ya no tendrá cloacas a cielo abierto. La obra será financiada con recursos del Tesoro Provincial.

Otro de los anuncios del gobernador fue un nuevo edificio para el Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional N°1 que en la actualidad funciona en la misma escuela, en el turno nocturno. “El contador Daniel Malich, ministro de Planificación tiene las directivas, no para arreglarlo como habían pedido, porque es una pérdida de plata y también de tiempo, vamos a hacer un edificio nuevo. Será de acuerdo a la capacidad que tiene el lugar, seguramente no cubrirá todas las expectativas de la cantidad de aulas que solicitó el director, sino que será un edificio nuevo, confortable, para que sigan haciendo este trabajo tan importante” anticipó.

El primer mandatario se refirió al flamante rector organizador de la Universidad Provincial, Enrique Morales, y destacó sus cualidades académicas. En ese marco, anunció que “se creará la Facultad de Medicina y de Licenciatura en Enfermería, y estamos haciendo la gestión para que esos títulos tengan validez nacional, y lo vamos a lograr”

“Creo que estas novedades exceden a cualquier cosa que uno pueda decir o cualquier discurso, quiero pedirles que sigamos trabajando en unidad, solidaridad y en organización para ir cada vez más consolidando la comunidad organizada que hemos construido entre todos juntos. Formosa es una vanguardia del peronismo a nivel nacional” enfatizó el gobernador.

Otro de los anuncios fue la reparación de la Avenida Masaferro. “En el último operativo habíamos prometido pavimentar, lo hicimos, pasaron varios años, ahora está deteriorada en sectores, conjuntamente con la municipalidad los vamos a reparar y dejar a nuevo, hasta donde se encuentra la defensa de costa” señaló.

El operativo

El operativo solidario comenzó a las 8 con la atención de los distintos organismos del estado provincial, médicos y odontólogos en las aulas de la EPEP N°268.

A las 8,30 dio inicio al acto formal, con las palabras de bienvenida a cargo de la directora del establecimiento Olga Torres, quien agradeció la presencia del primer mandatario y las distintas obras y prestaciones del gobierno en la escuela.

Tras la firma del convenio de asistencia financiera, para la realización de la obra de recolección de líquidos cloacales y conexiones domiciliarias para el barrio, se realizó la entrega simbólica de anteojos, constancias de DNI, cédulas de identidad, pensiones sociales, resolución de jubilación de Caja de Previsión Social, insumos para el Registro Civil, botiquines con medicamentos para el Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Secundario, además de indumentaria deportiva para la escuela y la escuela de fútbol.

Durante el acto, el primer mandatario recibió presentes recordatorios de la escuela y los clubes deportivos del barrio, y luego tomaron la palabra el intendente capitalino Jorge Jofre y dos jóvenes vecinos del barrio, destacando el crecimiento de este conglomerado.

