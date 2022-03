Jorge Lanata confesó que heredó una gata de un famoso: «Se llama Cuca y tiene 11 años»

Compartir

Linkedin Print

Jorge Lanata convive a diario en su casa con dos mascotas: Salsa y Cuca. En el tradicional pase radial a media mañana con Eduardo Feinmann, el conductor de Lanata sin filtro (el ciclo de Radio Mitre que se emite de 10 a 14) dio detalles de sus animales y reveló que hace más de una década convive con una gata que heredó de un famoso, con quien tuvo una fuerte relación de amistad.

“Me quedé con la gata de Fernando Peña. Nos quedó de herencia a Sara (Stewart Brown) y a mí, y después me lo quedé yo”, contó el periodista al conductor del programa Alguien tiene que decirlo. Cabe recordar que Peña tenía una buena relación con la ex de Lanata ya que trabajaron juntos en la radio. Tras su fallecimiento, Sara y Jorge adoptaron a la gata que tiene 11 años.

Además el periodista señaló: “Es una gata que a mi hija mayor se le cayó un cuarto piso y quedó con la lengua afuera. Está con la lengua afuera todo el tiempo. Se llama Cuca, así le puso Peña. Es un desastre, es la gata más fea del mundo”.

Durante la charla, Feinmann recordó el día que un caballo lo mordió cuando practicaba equitación. “¿Hay caballos que muerden? Qué hijos de puta”, le respondió su compañero. “Hay perros que muerden”, aseguró María Isabel Sánchez. Luego, la locutora le preguntó a Lanata si su perra alguna vez lo había mordido. “Yo la muerdo a ella desde que es cachorra. Primero me miraba con cara rara”, contestó el conductor, entre risas.

Desde que Eduardo Feinmann debutó en Radio Mitre con el ciclo Alguien tiene que decir (que se emite de 6 a 10 de la mañana) comenzó a realizar un pase con su colega, Jorge Lanata. La primera charla fue el pasado 7 de febrero y duró aproximadamente 20 minutos. “Qué honor. Jorge Lanata, buen día”, saludó Feinmann. “Somos una pareja que se conoció por Tinder y que sale por primera vez”, bromeó Lanata al respecto y agregó: “Tenemos a todos alrededor mirando cómo nos tratamos, qué nos vamos a decir”.

Eduardo calificó a su compañero como el “capitán” de la radio, pero el periodista aseguró que le daba “vergüenza” dicho halago: “Soy un marinero”. “Para mí es el capitán”, insistió el periodista. También coincidieron en que no están de acuerdo en el uso del lenguaje inclusivo y tuvieron un debate al respecto.

También hablaron de Esmeralda, la hija que Feinmann tuvo hace cuatro meses con su pareja, Lucía Auat. “Qué lindo nombre Esmeralda”, alagó Lanata y preguntó si la beba tenía segundo nombre. “No, me parece excesivo”, consideró el conductor. “Mis hijas, Bárbara y Lola, también tienen uno solo”, agregó su colega.

“Yo soy Jorge Ernesto”. “Yo, Eduardo Guillermo”, siguieron los periodistas como si estuvieran conociéndose a través de la famosa aplicación que habían mencionado al comienzo del pase. “Yo soy de Escorpio”, agregó Feinmann. “Y yo de Virgo, del 12 de septiembre”, sumó Lanata. “¿Trabajas o estudias?, siguió preguntando el conductor de Alguien tiene que decirlo, y quien está al frente de Lanata sin filtro aseguró: “Las dos cosas”.

Compartir

Linkedin Print