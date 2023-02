Jorge Macri dio una importante definición sobre la posible candidatura del expresidente

El precandidato a jefe de Gobierno porteño no colocó a su pariente en la carrera presidencial dentro de Pro, luego de la reunión que tuvieron en su casa

Tras recibir la bendición de su primo, el expresidente Mauricio Macri, para competir para la Jefatura de Gobierno porteña, Jorge Macri especuló este domingo sobre la postura en que encontró a su pariente, en medio de la indefinición sobre si se postulará o no para estas elecciones 2023. “No lo veo candidato, lo veo en una actitud de mentor”, aseguró el ministro de Gobierno de la Ciudad luego de la reunión que tuvieron en su casa el viernes, de la que también participó su esposa, la periodista María Belén Ludueña.

Así, el exintendente de Vicente López reafirmó la opinión que había tenido en otras oportunidades, pero ahora lo hizo luego de charlar con el antes mandatario durante su paso por Buenos Aires, en un mitin clave.

Convencido de que, de momento, Pro tiene solo tres candidatos a presidente -Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal-, Jorge Macri comentó sobre su primo: “Lo veo en otra actitud, lo veo en una actitud de mentor, pero no le voy a decir yo a Mauricio qué tiene que hacer. En toda esa larga lista [de postulantes de Juntos por el Cambio] es el único que fue presidente, tiene una experiencia relevante, es fundador de Pro. Yo, si me preguntás si lo veo hoy, no. Lo veo en una actitud de mentor, de liderazgo. No ha dicho que quiere ser, así que no lo anoto en esa lista”.

En la enumeración incluyó también a los representantes de otras fuerzas que integran la coalición opositora y que intentan llegar a la Casa Rosada: los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes; la líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió; y el referente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Pichetto. “Después asumo que se irá ordenando en menos candidatos, pero ese es el mapa hoy”, especuló en Radio Con Vos.

Contó también que fue “muy buena” la reunión con su primo. “Hablamos sobre los desafíos que se vienen. Me siento muy orgulloso de su apoyo y comprometido. Como fundador del espacio, fue jefe de Gobierno, es quien comenzó esta transformación de la Ciudad que hoy continúa Horacio.

