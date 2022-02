Joven de 15 años murió tras ser apuñalado para robarle el celular

Compartir

Pasada la medianoche, falleció un joven de 15 años que resultó apuñalado presuntamente para robarle el celular. Por el hecho la Policía detuvo a dos personas.

El lamentable suceso se registró en inmediaciones a la Pista de Skate ubicada sobre avenida Juan Domingo Perón y calle Girola, donde el muchacho fue interceptado y atacado por tres sujetos, de los cuales, uno de ellos lo agredió con un arma blanca en el sector del pecho y se dieron a la fuga, llevándose además el celular de la víctima. El menor fue trasladado por personal del Sipec al Hospital Central, donde llegó sin signos vitales.

Silvia, una testigo del hecho, contó al Grupo de Medios TVO que “el amigo del chico le puso un abrigo en la herida para parar la hemorragia, nosotros nos bajamos del auto para asistir, el chico estaba despierto y le decíamos que no se duerma, me decía que tenía sueño y quería dormir. El chico le decía a su amigo que se iba a morir”.

“Aparentemente le quisieron robar, él era muy tranquilo y no buscaba problemas con nadie”, agregó.

Seguidamente, la mujer denunció que la ambulancia “tardó un montón” y que “cuando yo estaba con él dejó de respirar, intenté reanimarlo pero un policía me dijo que no lo haga”.

