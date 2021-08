Joven formoseña, Cabo de Mar de la Armada, navega a bordo de la fragata ARA “Libertad”

Compartir

El buque escuela fragata ARA “Libertad” dio inicio al XLIX Viaje de Instrucción el 31 de julio pasado. Durante más de tres meses y medio de navegación, la Cabo Segundo Daniela Castillo, oriunda de Formosa, recorrerá puertos extranjeros y nacionales; su familia como siempre, le brindará apoyo incondicional desde la provincia que la vio nacer.

En navegación– con tan sólo 22 años, Daniela Castillo estuvo transitando días de mucha ansiedad y responsabilidad ya que la “Embajadora de los mares” comenzó un nuevo periplo y toda la tripulación se abocó a cumplir su tarea antes de la zarpada.

En su itinerario hacia el primer puerto extranjero de Valparaíso en Chile, la fragata ARA “Libertad” se dirige rumbo al estrecho de Magallanes. Desde su zarpada, ya fondeó en cercanía a las ciudades de Claromecó, El Cóndor, San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia donde sus pobladores brindaron muestras de gran afecto y bienvenida.

A bordo se encuentra la formoseña. Daniela nació el 31 de marzo de 1999 en la Ciudad de Formosa y vivió hasta su ingreso a la Armada Argentina en el barrio Juan Domingo Perón. En su hogar quedaron sus padres y hermanos, quienes se sienten orgullosos y felices por el camino que ella eligió hace 4 años atrás.

“Cada día es una experiencia nueva y con la especialidad de Mar, tengo la posibilidad de hacer muchas cosas, por ejemplo, a bordo de la fragata subir a los palos”, relató Daniela con emoción.

La joven formoseña estudió en el colegio E.P.E.S N° 87 y si bien desde chica pensaba estudiar Educación Física, un anuncio de la Armada en la radio la hizo cambiar de opinión: “El mensaje me provocó intriga y fui a conocer un poco más, que me contaran en la Delegación Naval de qué se trataba la Armada Argentina. En ese momento, hice un cambio en mi vida; fue rotundo y no di marcha atrás”.

A más de 1.100 kilómetros de su hogar, Daniela tiene presente los momentos en familia, el asado de los domingos, la típica sopa paraguaya, la visita a sus abuelos, bailar folklore, jugar al handball y juntarse con amigos.

Un sueño hecho realidad

Daniela no conocía el mar, pero eso no le impidió continuar con su decisión. “Ingresé a la Armada en el 2017, desde chica me llamaba la atención el uniforme. Recuerdo que a los 15 años le dije a mi mamá que algún día iba a cumplir mi sueño de ser militar. Hoy soy parte de la gran familia naval”.

Por su especialidad de Mar, tiene en claro que muchos años de su carrera serán a bordo de las unidades de superficie de la Armada, lejos de su añorada provincia.

Previo a la fragata, estuvo destinada en el buque transporte ARA “Canal Beagle”, y vivió la experiencia del puente logístico –traspaso de carga– que realizó dicho buque en Ushuaia, con el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y el aviso ARA “Bahía Agradable” en el marco de la Campaña Antártica de Verano.

Con la misma pasión que habla de su especialidad, se refiere también a la Armada. “Para mí estar en la Armada Argentina es una vocación con un gran sentido de pertenencia. Siento orgullo y satisfacción de mis logros. Con mis compañeros formamos una gran familia y sin dudarlo, volvería a elegir a la institución una y mil veces más”, aseguró.

Hablando de sueños por cumplir, la Cabo Castillo tiene presente ayudar y apoyar a su familia como también seguir creciendo personal y profesionalmente en la Armada.

Una formoseña en la

“Embajadora de los mares”

Para la Cabo Segundo de Mar Daniela Raquel Castillo, navegar en la fragata ARA “Libertad” ya es un sueño cumplido: “Es la primera vez que realizo el Viaje de Instrucción, es algo que ansiaba en mi carrera, pero no esperaba que me tocara siendo tan joven”.

Entre las actividades asignadas durante la navegación, tiene a su cargo el mantenimiento de algunos sectores del buque y participa de las maniobras en el Palo Trinquete; y lo más atractivo y esperado por Daniela: ser gaviera.

Durante el viaje cuenta con el apoyo incondicional de su familia y para no sentirse tan lejana, lleva a bordo, una foto de su familia y una cadenita del árbol de la vida que la acompaña desde que su mamá se la regaló cuando egresó de la Escuela de Suboficiales de la Armada.

La fragata ARA “Libertad” comenzó su 49° Viaje de Instrucción cuya travesía culminará el 19 de noviembre. Visitará los puertos de Valparaíso, Punta Arenas, El Callao, Montevideo, y Mar del Plata.

La fragata tiene como misión principal completar la formación profesional de los futuros Guardiamarinas de la Armada, contribuyendo al incremento de sus conocimientos marítimos y náuticos. Las cubiertas del buque escuela se transforman en verdaderas aulas vivas donde cada marino es protagonista de un proceso de enseñanza/aprendizaje.

Hace 58 años, el 19 de junio de 1963, que el buque escuela de la Armada iniciaba su primer Viaje de Instrucción con los mismos objetivos: completar la formación profesional de los jóvenes marinos y representar a la Argentina en los países que visita, llevando un mensaje de paz y amistad a cada puerto extranjero.

