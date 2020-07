Joven que hacía la cuarentena en un centro de alojamiento huyó del lugar

Compartir

Walter, una de las personas que realiza la cuarentena en un centro de alojamiento del barrio Juan Domingo Perón, en contacto con el Grupo de Medios TVO confirmó que uno de los alojados se escapó del lugar. El hecho sucedió el sábado entre las 5:30 y 6:30 horas y hasta ahora no lo han encontrado. Habría saltado un muro y luego huyó hacia la zona montuosa.

“No tenemos nada de que quejarnos, la atención es excelente, quienes nos cuidan se comportaron muy bien. La comida, los baños, el lugar es excelente. Los médicos vienen todos los días a atendernos”, contextualizó al referirse al lugar en donde están alojados.

Al hablar del joven que huyó indicó: “él llegó un par de horas después que nosotros, no estaba en nuestro grupo así que no lo conocía. Nos sorprendió su desaparición, no sabemos mucho solo nos levantamos con la noticia de que no estaba”.

Walter añadió que “el muchacho en cuestión es paraguayo, tiene su familia en Alberdi, se fue y dejó todas sus pertenencias”.