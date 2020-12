Juana Viale contó cómo fue la primera cita con su novio y aseguró: “Me enamoré como una estúpida”

Compartir

La nieta de Mirtha Legrand confesó que fue ella quien invitó a Agustín Goldenhorn a una salida poco habitual para una pareja que recién se conoce

En la última emisión del año de La Noche de Mirtha, Juana Viale compartía una charla de lo más divertida junto al Turco García, Sergio Gonal, Carna y Diego Pérez, en la que habían comenzado a hablar del fanatismo de cada uno por los distintos equipos de fúltbol. Y la nieta de Mirtha Legrand confesó que, aunque su famosa abuela es de Racing, ella es fanática de Boca Junior.

Fue entonces cuando la actriz sorprendió a sus invitados explicando cuál fue la primera salida que hizo con su actual novio, Agustín Goldenhorn, que es hincha de River Plate. Porque, cuando todos esperaban que dijera que había ido a un costoso restaurante, a algún sofisticado hotel o, al menos, a un lugar más tradicional como el cine o el teatro, Juana confesó que habían ido a la cancha.

“Cuando yo empecé a salir con el que ahora es mi novio, que no era mi novio en ese momento, me pasó algo. Él es re gallina. Pero gallina, gallina… ¿Y qué hace esta bostera en la primera cita? Lo invita a ver Boca- River en cancha de River”, relató Viale.

Juana contó que esto había pasado hace un año y medio o dos años, cuando recién se conocieron. Y que, obviamente, ella tuvo que llegar al estadio camuflada, porque iba a estar en la platea y no en un palco. “Yo estaba con la gorrita de lana, que era azul. Lo único que me puse azul. Hacía frío. ¡Y perdimos dos a cero! Él me decía: ‘Saltá, saltá’ ¡Imaginate! Yo no lo podía creer”, contó.

Encima, después de esa insólita salida que había sido idea pura y exclusivamente de ella, la actriz no logró que el muchacho lo correspondiera yendo a la Bombonera como para equilibrar la situación. “Esa fue mi primer salida, en la que que lo invité a la cancha de River. Y después le dije: ‘Ahora tenés que venir a Boca’. ‘No’, me dijo. ¡No fue!”, explicó.

¿Qué la llevó a Juana a decidir ir al Monumental y mezclarse con los hinchas de River siendo xeneize? “Porque yo me enamoré como una estúpida desde el primer día. Pero era gallina, ¿entendés? Tiene algo que no va”, dijo cuando se lo preguntaron en la mesa. Y aseguró que el muchacho se había portado mal, al no querer ir con ella al estadio de La Boca.

Hace un par de semanas, cuando arrancaba la edición dominical de Almorzando con Mirha Legrand, Juana escuchó el tema Cómo te extraño mi amor, de Leo Dan, y decidió dedicárselo a su novio. “Esta canción, siendo egoísta, es para el señor Agustín Federico Goldenhorn. Mi amor. Amor de mis amores, que cumple años. ¡Un pibe! Así que todos los besos para mi hombre”, dijo emocionada. Y su reacción fue extraña, teniendo en cuenta que nunca le gustó hablar de su vida privada.

La actriz y el arquitecto comenzaron a salir tras una suerte de cita a ciegas. “Me mandó un mensaje un sábado sin saber quién era yo, y yo tampoco sabía quién era él, nos había conectado un amigo. Ese día empezamos con un breve contacto telefónico y me hizo reír. Al día siguiente, le dije que tenía una hora para salir y tomar un vino y conocernos; dormí a los niños temprano, y me pasó a buscar. Cuando me vio dijo: ‘Ah, sos vos’”, había relatado Juana en su momento.

