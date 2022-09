Juegos Evita: equipo armado en atletismo sub 14

Compartir

Un total de 30 deportistas obtuvieron la clasificación para ser parte del equipo de Formosa en atletismo sub 14 que competirá en Mar del Plata en la instancia Nacional de los Juegos Evita.

El torneo Provincial de atletismo tuvo sus pruebas en el estadio de la Liga Formoseña de Fútbol y su cancha auxiliar con una cargada participación de delegaciones de todo el territorio de Formosa. Hubo atletas representantes de El Espinillo, El Potrillo, El Chorro, Río Muerto, Guadalcazar, Posta Cambio Zalazar, Ingeniero Juárez, La Rinconada, Pozo Maza, Estanislao del Campo, Ibarreta, Comandante Fontana, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Sumayén, Pozo Mortero, Fortín Lugones, General Belgrano, General Güemes, El Colorado, Pirané, Loma Senés, Villa Dos Trece, Palo Santo, Misión Tacaagle, Laguna Naineck, Riacho He Hé, Palma Sola, Laguna Blanca, Siete Palmas, Herradura, Misión Laishí y Formosa.

El equipo tiene un total de 30 integrantes con 15 en cada rama. Los que obtuvieron el primer puesto en cada una de las pruebas se ganaron de manera directa su lugar entre los 15 pero siempre hay que recurrir a segundos o terceros lugares para completar los cupos.

De los 30 clasificados hubo 3 que lograron obtener dos primeros lugares en este Provincial. En femenino, esto fue conseguido por Carla Chávez de Pirané y Gisel Fariña de Naineck, mientras que entre los varones, se llevó dos medallas de primer puesto Amin Campos de Los Chiriguanos,

El equipo femenino quedó conformado con estas integrantes: Tatiana Patiño de Formosa, Carla Chávez de Pirané, Gisel Fariña de Naineck, Camila Gómez de Naineck, Clara Díaz de Naineck, Sol Arce de Formosa, Daiara Cuevas de Laguna Blanca, Ana Barrios de Formosa, Sandra Silguero de El Espinillo, Lucero Galeano de Belgrano, Sol Rajoy de Fontana, Vanesa Lerma de Pirané, Rosalía Vega de Pozo Mortero, Nicole Castro de Naineck y Yenifer Coronel de Naineck. Profesora a cargo, Sergia Gómez de Naineck.

El equipo masculino tiene a estos atletas: Agustín Bobadilla de Pirané, Amin Campos de Los Chiriguanos, Alejandro Figueroa de Laguna Yema, Alexis Bealets de Villa Dos Trece, Dante Arguello de Formosa, Tiago Pared de El Espinillo, Facundo Galeano de El Espinillo, Maximiliano Silva de Estanislao del Campo, Adrián Paliza de Laguna Yema, Eduardo Ojeda de Siete Palmas, Darian Aguilar de Ibarreta, Erwin Coronel de Estanislao del Campo, Juan Insfrán de Riacho He Hé, Santiago Franco de Pirané y Leonardo Medina de Naineck. Profesor, Walter Olmedo de Naineck.

Estos fueron los podios de cada una de las pruebas en la rama femenina: 2000 metros llanos: 1) Daiara Cuevas de Laguna Blanca, 2) Rosalía Vega de Pozo Mortero y 3) Natalia Brizuela de Ibarreta.

Marcha: 1) Sandra Silguero de El Espinillo, 2) Lucía Orué de Naineck y 3) Giuliana Martínez de Formosa.

800 metros: 1) Lucero Galeano de Belgrano, 2) Rosalía Vega de Pozo Mortero y 3) Rocío Pillado de Ingeniero Juárez.

150 metros: 1) Gisel Fariña de Naineck, 2) María Coria de Laguna Yema y 3) Nicole Castro de Naineck.

Salto en alto: 1) Camila Gómez de Naineck, 2) Vanesa Lerma de Pirané y 3) Belén Torres de Estanislao del Campo.

Salto en largo: 1) Carla Chávez de Pirané, 2) Daira Cuevas de Laguna Blanca y 3) Rosa Argañaraz de Laguna Yema.

Lanzamiento de martillo: 1) Sol Arce de Formosa, 2) Jesica Cabrera de Naineck y 3) Julieta Ramírez de Naineck.

Lanzamiento de bala: 1) Ana Barrios de Formosa, 2) Jesica Cabrera de Naineck y 3) Mara Ruiz Díaz de Tacaaglé.

Lanzamiento de disco: 1) Clara Díaz de Naineck, 2) Giuliana Quiñonez de Fontana y 3) Gisela Valiente de Formosa.

Lanzamiento de jabalina: 1) Tatiana Patiño de Formosa, 2) Valentina Lare de Pirané y 3) Belén Parada de Laguna Yema.

80 metros con vallas: 1) Carla Chávez de Pirané, 2) Vanesa Lerma de Pirané y 3) Gisel Romero de Ingeniero Juárez.

80 metros llanos: 1) Gisel Fariña de Naineck, 2) Nicole Castro de Naineck y 3) Candela Arzamendia de Loma Senés.

Pruebas combinadas: 1) Sol Rajoy de Fontana, 2) Jenifer Coronel de Naineck y 3) Zaira Alcaraz de Pirané.

Los podios en masculino fueron estos: Salto en alto: 1) Darian Aguilar de Ibarreta, 2) Eduardo Ríos de Riacho He Hé y 3) Juan Gutiérrez de Pirané.

800 metros llanos: 1) Eduardo Ojeda de Siete Palmas, 2) Franco Segovia de Naineck y 3) Sebastián Calermo de Posta Cambio Zalazar.

Lanzamiento de martillo: 1) Dante Arguello de Formosa, 2) Juan Insfrán de Riacho He Hé y 3) Lucas Valdez de Loma Senés.

Lanzamiento de bala: 1) Amin Campos de Los Chiriguanos, 2) Erwin Coronel de Estanislao del Campo y 3) Dante Arguello de Formosa.

Lanzamiento de disco: 1) Maximiliano Silva de Estanislao del Campo, 2) Erwin Coronel de Estanislao del Campo y 3) Braulio Ramos de Siete Palmas.

Lanzamiento de jabalina: 1) Amin Campos de Los Chiriguanos, 2) Jonathan Martínez de Palma Sola y 3) Tobías Dávalos de El Corro.

200 metros llanos: 1) Facundo Galeano de El Espinillo, 2) Fabricio Lencina de Formosa y 3) Geremías Zayas de Estanislao del Campo.

Marcha: 1) Adrián Paliza de Laguna Yema, 2) Fabio Silva de Naineck y 3) Luis García de El Espinillo.

Salto en largo: 1) Alexis Bealets de Villa Dos Trece, 2) Sebastián Resquín de Tacaaglé y 3) Facundo Pérez de Belgrano.

100 metros con vallas: 1) Agustín Bobadilla de Pirané, 2) Lautaro Sánchez de Herradura y 3) Lautaro Torres de Estanislao del Campo.

80 metros llanos: 1) Alejandro Figueroa de Laguna Yema, 2) Alexis Bealets de Villa Dos Trece y 3) Neri Maldonado de Posta Cambio Zalazar.

150 metros: 1) Tiago Pared de El Espinillo, 2) Kevin Fariña de Tacaaglé y 3) Alejandro Figueroa de Laguna Yema.

Pruebas combinadas: 1) Santiago Franco de Pirané, 2) Leonardo Medina de Naineck y 3) David Franco de Loma Senés.

