Juegos Evita: hay 30 atletas formoseños con los bolsos listos para ir a Mar del Plata

El Provincial de los Juegos Evita de atletismo sub 14 definió los equipos en femenino y masculino para la cita Nacional de Mar del Plata. Un total de 15 integrantes por rama que se suman a la extensa lista de pasajeros.

En dos jornadas se realizaron las diferentes pruebas atléticas que tuvieron diferentes escenarios por la inclemencia de tiempo. Todo arrancó normal el martes en el estadio de la Liga Formoseña de Fútbol y su cancha auxiliar donde se pudo desarrollar más del 80% de las competencias. Se sabía que el pronóstico del tiempo anunciaba lluvia par el miércoles y entones se ganó tiempo en esa jornada inicial. Quedó poco por delante para la segunda que, tal como se pensaba, tuvo cambio de escenario, pasando al Polideportivo Cincuentenario donde con la marcha y las pruebas combinadas se completó la agenda y así quedaron definidos los clasificados.

El equipo de atletismo sub 14 femenino tendrá estas integrantes: Nicole Coellar de Misión Tacaaglé, Natalia Ávalos de Naineck, Sheila Insaurralde de Estanislao del Campo, Sheila Parada de Laguna Yema, Candela Fernández de Formosa, Izamara León de Tacaaglé, Tiziana Ibarra de Formosa, Zaira Vega de Pozo Mortero, Jessica Cabrera de Naineck, Julieta Ramírez de Naineck, Verónica Paliza de Laguna Yema, Luz Sánchez de Fontana, Gisela Valiente de Formosa, Sol Rajoy de Fontana y Zaira Escalante de Pirané. El profesor a cargo será César Ibarra.

El equipo masculino tiene estos atletas: Agustín Bobadilla de Pirané, Guillermo Flores de Formosa, Santino Prediger de Riacho He Hé, Benjamín Ramírez de Villa Dos Trece, Augusto Gil de Perín, Santiago Alegre de Palo Santo, Bautista Salinas de Naineck, Joaquín Saluk de Sumayén, Braulio Ramos de Siete Palmas, Valentín Sanguina de Pirané, Martín Rojas de Estanislao del Campo, Ricardo García de Formosa, Nehuén Duarte de Clorinda, Antonio Fleitas de Palma Sola y Gonzalo Aveiro de Naineck. El profesor a cargo será Walter Olmedo.

Estos fueron los podios de todo el Provincial: Femenino: Salto en alto: 1) Tiziana Ibarra de Formosa, 2) Milagros Cabana de Estanislao del Campo y 3) Luz Sánchez de Fontana.

2000 metros: 1) Zaira Vega de Mortero, 2) Zaira Valdez de Formosa y 3) Solange Ceballos de Ibarreta.

Marcha: 1) Verónica Paliza de Naineck, 2) Tiara Larracet de Yema y 3) Liz García de Formosa.

Lanzamiento de martillo: 1) Jessica Cabrera de Naineck, 2) Julieta Ramírez de Naineck y 3) y Samara León de Tacaaglé.

Lanzamiento de disco: 1) Belén Parada de Laguna Yema, 2) Gisela Valiente de Formosa y 3) Candela Fernández de Formosa.

Pruebas combinadas: 1) Sol Rajoy de Fontana, 2) Zaira Escalante de Pirané y 3) Mariana Portillo de Naineck.

150 metros: 1) Sheila Insaurralde de Estanislao del Campo, 2) Yasmín Alarcón de Formosa y 3) Milagro Arce de Naineck.

Lanzamiento de jabalina: 1) Belén Parada de Laguna Yema, 2) Candela Fernández de Formosa y 3) Damaris Orquera de Palo Santo.

Salto en largo: 1) Natalia Ávalos de Naineck, 2) Sheila González de Pirané y 3) Isamar Carballo de Tacaaglé.

Lanzamiento de bala: 1) Jessica Cabrera de Naineck, 2) Isamara León de Tacaaglé y 3) Luciana Sandoval de Formosa.

800 metros: 1) Natalia Ávalos de Naineck, 2) Ivana Díaz de Posta Zalazar y 3) Ludmila Medina de Belgrano.

80 metros con vallas: 1) Nicole Cuellar de Tacaaglé, 2) Mia Peralta de Riacho He Hé y 3) Antonela Salazar de Pozo Largo.

80 metros: 1) Sheila Insaurralde de Estanislao del Campo, 2) Daisi Vázquez de Mansilla y 3) Nadia Lescano de Formosa.

Masculino: Lanzamiento de jabalina: 1) Guillermo Flores de Formosa, 2) Augusto Gil de Perín y 3) Octavio Silva de El Espinillo.

150 metros: 1) Santino Prediger de Riacho He Hé, 2) Franco Silva de Clorinda y 3) Santiago Alegre de Palo Santo.

80 metros: 1) Benjamín Ramírez de Villa 213, 2) Gonzalo Pintos de Formosa y 3) Nehuén Duarte de Clorinda.

800 metros: 1) Santiago Alegre de Palo Santo, 2) Nehuén Duarte de Clorinda y 3) Nahuel Roldán de Ibarreta.

Lanzamiento de bala: 1) Ricardo García de Formosa, 2) Augusto Gil de Perín y 3) Alexis Machado de Formosa.

Salto en largo: 1) Benjamín Ramírez de Villa 213, 2) Santino Aranda de Naineck y 3) Aldo Carabajal de Zalazar.

Pruebas combinadas: 1) Antonio Fleitas de Palma Sola, 2) Gonzalo Aveiro de Naineck y 3) Matías Martínez de Formosa.

Marcha: 1) Valentino Sanguina de Pirané, 2) Geremías Escobar de Formosa y 3) Josías González de El Espinillo.

Salto en alto: 1) Martín Rojas de Estanislao del Campo, 2) Juan Villalba de Pirané y 3) Emiliano Guerra de Laguna Yema.

Lanzamiento de disco: 1) Braulio Ramos de Siete Palmas, 2) Leonardo Lafuente de Estanislao del Campo y 3) Gonzalo Paredes de Pirané.

Lanzamiento de martillo: 1) Bautista Salinas de Naineck, 2) Esteban Silva de Estanislao del Campo y 3) Ricardo García de Formosa.

2000 metros: 1) Joaquín Saluk de Sumayén, 2) Manuel Frutos de Estanislao del Campo y 3) Pehuén Argüello de Belgrano.

100 metros con vallas: 1) Agustín Bobadilla de Pirané, 2) Misael Medina de Laguna Yema y 3) Tiago Filipini de Naineck.

