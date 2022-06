Juegos Juveniles: Aguará se quedó con ambas ramas del hockey

Compartir

Los equipos de Aguará de Formosa se quedaron con el hockey de los Juegos Juveniles Formoseños. Fueron campeones del Provincial en las categorías sub 14 y sub 17.

El torneo se desarrolló en las instalaciones deportivas del Club Aguará durante las jornadas del viernes y el sábado con un total de 20 equipos. Hubo delegaciones de El Chorro, General Belgrano, Laguna Naineck, Clorinda, Laguna Blanca, Pirané e Ingeniero Juárez, más los clubes capitalinos.

Con la amenaza del mal tiempo en la mañana del viernes se había iniciado todo con la chance latente de mudar los partidos a un escenario bajo techo. Con el correr de las horas las condiciones climáticas mejoraron y así se llegó al cierre con las semifinales y finales a puro sol y con un muy buen ambiente desde afuera con la familia de las chicas de capital y también con el aliento de los equipos que no se metieron entre los cuatro mejores.

En cuanto a lo que fue cada torneo, en sub 14 jugaron 11 equipos, divididos en cuatro grupos: A: Aguará, El Chorro y General Belgrano. B: Hymcaya, San Martín y Laguna Naineck. C: Clorinda A, Clorinda B y Laguna Blanca. D: Aguila y Pirané.

Los cuatro ganadores de zonas avanzaron a las semifinales que se abrieron con el cruce de dos equipos de la capital provincial. Allí igualaron sin goles Aguará frente a Hymcaya y en los penales avanzó el dueño de casa ganando 2 a 0. También hubo definición fuera del tiempo regular en la otra llave. Clorinda A y Pirané terminaron 0 a 0 y en la resolución fue 1 a 0 para el conjunto de la segunda ciudad.

La final entre Aguará y Clorinda A no tuvo goles en el tiempo regular. De nuevo ejecuciones de penales donde Aguará inclinó la balanza y se llevó el título de campeón con un 2 a 1.

Las jugadoras campeonas del Provincial de hockey sub 14 de los Juegos Juveniles, representantes del Club Aguará, fueron estas: Daniela Cáceres, Sofía Caballero, Daniela Denis, Morena Busanich, Agustina Brunelli, Guadalupe Pastor, Agustina Armoa, Josefina Pedrazzoli, Uma Urday y Guadalupe Brizuela.

En Sub 17 hubo 9 equipos agrupados en tres zonas: A: Clorinda A, Aguará e Hymcaya. Zona B: Pirané, Laguna Naineck y General Belgrano. Zona C: Ingeniero Juárez, Clorinda y Laguna Blanca.

Las semifinales tuvieron un partido que se definió en el tiempo reglamentario. Fue Aguará que superó a Laguna Naineck por 1 a 0, mientras que en el otro cruce Belgrano vencía a Laguna Blanca por 1 a 0 pero llegó la igualdad cerca del final. Debieron ir a los penales donde Belgrano se llevó el triunfo por 2 a 1.

La final tenía como protagonistas a Aguará y Belgrano y fue victoria para las chicas de capital por 1 a 0. Anotaron el gol en el arranque del primer tiempo donde lograron plantear el juego en campo rival algo que se iba a repetir en la segunda mitad aunque no pudieron ampliar las cifras y con esto se mantuvo el suspenso hasta el cierre.

Las campeonas sub 17 de Aguará fueron Josefina Labarthe, Julia Echeverría, Jimena Ojeda, Valentina Rosco, Alenca Denis, Camila Méndez, Josefina Heredia, Amelia Granada, Tatiana Diarte y Renata Galli.

Vino la premiación con la entrega de diplomas para cada una de las delegaciones participantes y luego las medallas para los tres primeros elencos en cada una de las categorías. Aguará se quedó con todas las fotos de este cierre con el campeonato obtenido en las dos categorías. Ambos equipos compartieron la coronación y luego el largo festejo que la ocasión demandaba.

