Juegos Panamericanos: fixture confirmado para las Selecciones Argentinas en Santiago

Los Juegos Panamericanos se desarrollarán en Santiago de Chile entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. La Selección femenina será la primera en participar en el Arena O´Higgins del 21 al 26 de octubre, mientras que la masculina hará lo propio entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre.

Las Panteras formarán parte del Grupo A con Cuba, Brasil y Puerto Rico, mientras que la Selección masculina tendrá como rivales a Puerto Rico, República Dominicana y Chile en el Grupo B.

Serán ocho equipos por rama. Los primeros de cada grupo avanzarán directo a semifinales, mientras que los que queden en segundo y tercer lugar, tendrán que jugar un partido de cuartos de final para ver quién se convierte en semifinalista.

En los últimos Juegos Panamericanos disputados en Lima, Las Panteras lograron la medalla de bronce y la Selección masculina se quedó con el oro.

Torneo femenino

Fixtures primera fase

Sábado 21 de octubre

13:30 hs – Puerto Rico vs. Argentina

Domingo 22 de octubre

13:30 hs – Brasil vs. Argentina

Lunes 23 de octubre

13:30 hs – Argentina vs. Cuba

Torneo masculino

Fixtures primera fase

Lunes 30 de octubre

17:30 hs – Argentina vs. Puerto Rico

Martes 31 de octubre

17:30 hs – Argentina vs. República Dominicana

Miércoles 1 de noviembre

20:30 hs – Chile vs. Argentina

Gabriela Puente: “Estoy muy orgullosa de cada una de las jugadoras”

Gabriela Puente, entrenadora de Las Panteritas U17 que vienen de coronarse campeonas sudamericanas venciendo a Brasil por 3-2 en Lima, Perú, analizó el torneo tras su llegada al país.

-¿Cómo fue la preparación previa al Sudamericano?

-Nos preparamos desde abril con concentraciones mensuales de 10 días en donde estuvimos en Chaco, Choele Choel y Tucumán. Allí realizaron sesiones de doble turno de entrenamiento y preparación física.

-¿Cómo vivieron el Sudamericano?

-El Sudamericano fue maravilloso. Todos los equipos fuimos en busca de la clasificación para el Mundial. Cada partido se vivió intensamente, fue un torneo increíble para nosotros.

-¿Qué significa para vos haberlo ganado?

-Es importantísimo haber conseguido la plaza para el Mundial para esta categoría del vóley femenino. Desde FeVA se está apostando mucho a las selecciones de base y además ganarle a Brasil en la final fue la frutilla del postre”.

-¿Cómo ves a esta camada de chicas para el futuro?

-Es un grupo joven con jugadoras muy talentosas y con mucha proyección. Nuestro desafío es acompañarlas en su crecimiento para que lleguen a ser Panteras algún día.

-¿Cuál fue la clave y el trabajo para poder conseguir el título?

-La clave fue haber logrado formar un verdadero equipo, todos detrás del mismo objetivo junto al staff, pero las verdaderas protagonistas son Las Panteritas que jugaron una final maravillosa. Con actitud, confianza y personalidad salieron en todo momento a buscar ganar el partido. Estoy muy orgullosa de cada una de las jugadoras. Previo a la final cuando hicimos video y entrenamos, el nivel de atención que tenían era tremendo. Le querían ganar a Brasil.

Por otro lado, Puente remarcó el agradecimiento y resaltó: “El triunfo es de todos los entrenadores y jugadoras que día a día ponen todo su amor en este deporte maravilloso. También a los clubes de todo el país y a las familias que acompañan al crecimiento de las jugadoras”.