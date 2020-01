Jujuy Jiménez se enteró que su novio, Juan Martín del Potro, tuvo un encuentro con Pata Villanueva

Compartir

Este lunes, Pata Villanueva fue invitada al programa conducido por Sofía Jujuy Jimenez y Agustín Neglia, Modo Noche, en la pantalla de América. Y en un momento del ciclo, salió el tema de Juan Martín del Potro, y se reveló un detalle del cual su actual novia no estaba enterada.

Fue una inesperada sorpresa de todos que Jujuy Jiménez no supiera que su pareja había tenido un affaire con Villanueva. Todo comenzó cuando la también ex mujer de Héctor Cavallero y Alberto Conejo Tarantini era entrevistada por Estelita.

“¿Vos saliste con Del Potro?”, le preguntó el famoso personaje interpretado por Jey Mammón tras una solemne introducción. “No, yo tuve un approach… él era muy chico”, contestó, entre risas Pata. En ese momento las cámaras del programa apuntaron a la conductora que se abanicaba con unos papeles en un intento por disimular su incomodidad.

“Perdón… ¿esto está pasando de verdad…? ¿Está chequeado..?”, preguntó sin tapujos la conductora. “Tiene razón Sofía, es horrible”, atinó a decir Mammón, caracterizado con su llamativa peluca. “Yo no sabía que ella era la novia de Del Potro”, dijo Villanueva, que trató de salir airosa de la situación.

“Estaba segura de que ella ni sabía, porque tal vez ni la hubiesen invitado”, dijo Jey. “¡Yo tampoco sabía nada!”, agregó Jujuy.

Fue en ese entonces que la modelo se acomodó al lado de la invitada, para pedir más detalles de aquel vínculo que ella desconocía. “Fue un beso y hace muchos años, cuando él era muy chico. Lo fui a ver a un partido y yo estaba casada. Fue en la Copa Davis, que la ganó y cuando fui al vip le pedí una foto y todo el mundo empezó ‘pico, pico, pico’ y él me dio un chupón a mí”, recordó Pata.

“Quiero aclarar que yo sabía que no había pasado nada, que había sido un chiste que se habían dado un piquito hace muchos años”, se defendió Jey Mammón.

“Igual déjenme aclarar que honestamente no sabía nada de todo esto, me estoy enterando. Y tampoco tiene nada de malo. Él tiene su historia y yo tengo la mía”, opinó Jiménez al respecto.

De todas formas, la noticia se había conocido hace dos años en una entrevista que Pata Villanueva le dio al Pelado López en un ciclo que el conductor realizaba todas las noches en El Nueve. En esa oportunidad, la actriz subió a su cuenta de Twitter una foto de ese beso con el siguiente mensaje: “Este es el famoso beso de hace 7 años con Martín, sin trascendencia, y terminó el asunto, no inventen más”.