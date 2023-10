Jujuy Jiménez sorprendió al contar con quién se dio un beso para no sentirse sola

Desde un móvil con el ciclo LAM y en clave de humor, la modelo y periodista Sofía Jujuy Jiménez se divirtió rescatando momentos de cada una de las personas que pasaron por su vida. En una charla con Ángel de Brito, la morocha aceptó hacer un repaso por sus relaciones amorosas y anécdotas que pasó a lo largo de sus 32 años.

Si bien dijo algo de cada uno de ellos, sorprendió cuando comentó un hecho un poco más actual, revelando cómo es su vida sentimental actual tras la escandalosa separación con Bautista Bello, de quien se alejó cuando se filtraron en las redes sociales unas imágenes del polista a los besos con una mujer en un boliche. En ese entonces, Jujuy se sorprendió al enterarse de esta traición, ya que estaba todo bien con su novio, tenían planes de formar una familia, estaban buscando tener un hijo y jamás imaginó que podría ser víctima de una infidelidad.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”, grabó un mensaje para sus seguidores cuando la traición se hizo pública.

Desde entonces, la modelo aseguró que se encuentra sola y que lo que más extraña es besarse con alguien. “El último chape que tuve fue en la Fiesta Plop, con un amigo gay que le dije ‘haceme el favor, amigo’, un besito, entendés. Quería chapar y no chapé, y lo hice con un gay. Te lo juro, pero bueno”, asintió, resignada sobre el presente amoroso en el que se encuentra.

También se tomó un minuto para hablar de los próximos pasos laborales, al afirmar que fue convocada para ser parte del Bailando 2023: “Me llamó el Cone para la salsa”, haciendo alusión al baile de tres que llegará a la pantalla en las próximas emisiones. “Le dije que de una, me parece redivertido, además me encanta la idea de bailar, de estar en la pista de nuevo, además siento que tiene ritmo. Hoy me escribió el productor, creo que ya es un hecho”, cerró sobre el tema.

Jujuy fue parte en 2021 de La Academia de Showmatch, donde compitió con su partenaire, Nacho Saraceni, siendo una de las parejas más destacadas del certamen. Incluso en ese instante se habló de un posible romance con uno de los compañeros de pista, Cachete Sierra, cuando reveló que solían intercambiar mensajes.

El ganador del Cantando 2020 se mostró sorprendido al enterarse de la noticia. “No sé qué pasó con Jujuy. Tenía buena onda también con Jujuy y me mandó al frente de que le mandé un mensaje por Instagram, pero igual no pasa nada”, señaló él en una entrevista con Implacables.

En diálogo con Teleshow, Sofía dio más detalles de su relación con el ex Chiquititas y Casi Ángeles: “Con Cachete (tengo) la mejor, pero compañeros de acá, de la pista… Me parece un chico re lindo”. Al ser consultada sobre sus dichos, respondió: “No había escuchado eso que dijo… Me dejaste pensando. Ya lo voy a agarrar a Cachete”. Más allá de las idas y vueltas, admitió que se tomaría un “fernecito” con su compañero.

“Estoy a pleno con La Academia. No tengo un hueco para engancharme o arrancar algo bien con alguien. La realidad es que estoy muy concentrada. Es mucho ensayo, desgaste físico y energético. Te consume un montón de tiempo y estoy feliz de dedicarle tiempo. El amor será en otro momento”, expresó en ese instante.