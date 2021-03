Julián Weich criticó sin anestesia a MasterChef Celebrity: “No me engancha; me aburre”

Compartir

La tan esperada segunda edición de MasterChef Celebrity (Telefe) ya desembarcó en la pantalla de Telefe y los fanáticos están felices. Sin embargo, no todos se engancharon con el certamen culinario. Por ejemplo, a Julián Weich no le gustó.

Totalmente sincero, el conductor dejó bien en claro que no mira el ciclo. “No me engancha; me aburre”, expresó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

En la misma línea, explicó por qué este tipo de formatos ya no le llaman la atención. “El haber producido realities me desencantó, si me mostrás como vuela David Copperfield no me sorprende porque ya sé donde están los hilitos, acá me pasa lo mismo”, aseguró.

Además, criticó la actitud de los productores de convocar a influencers de las redes sociales para que hagan de las suyas en TV. “Los productores creen que si tiene seguidores va a tener éxito, lo que se necesita es calidad en los programas”, sentenció.

“Por ejemplo, con nosotros no funcionó Belu Lucius, pero en MasterChef la rompió. Eso demuestra que los seguidores de las redes sociales no necesariamente van a seguir a los personajes en la TV. Los productores creen que si tiene seguidores, va a tener éxito. Lo que importa es el formato, el programa, la calidad del programa y si ese personaje cuadra en ese marco, ahí es cuando funciona”, cerró, súper crítico.

