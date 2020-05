Justin Bieber reveló que le hubiese gustado llegar virgen al matrimonio

Compartir

Reflexivo y tranquilo, a Justin Bieber se le ocurrió hacer una transmisión en vivo vía Facebook para charlar con sus seguidores. Con el objetivo de entretenerlos mientras ellos también atraviesan el aislamiento por coronavirus, habló de todo.

Si bien hoy está tranquilo, luchando contra su adicción a las drogas y súper feliz junto a su esposa Hailey Baldwin, contó cuál cree que en el pasado fue el motivo que lo llevó a tomar malas decisiones: el sexo.

“No me arrepiento de nada, porque creo que aprendés de todas las cosas que te pasan y eso te convierte en la persona que sos hoy”, explicó.

Sin embargo, reconoció que cambiaría muchas cosas. Especialmente, le hubiese gustado llegar virgen a su boda. “Si pudiera dar marcha atrás, no enfrentarme a todo ese dolor y a esas dificultades que experimenté, probablemente me habría reservado hasta el matrimonio”, sostuvo, sincero.

“El sexo puede confundirlo todo cuando te estás acostando con alguien. Nosotros estuvimos en esa situación y sabemos que es cierto”, reconoció refiriéndose a la primera etapa de su historia de amor con Hailey.