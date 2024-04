Justina Almirón: “Las PYMES necesitan mas apoyo en la Argentina”

Justina Almirón empresaria, presidenta del Comité Consultivo de CAMEFOR, indicóque en este sensible contexto económico nacional la suba del costo de la energía, la quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional, el incremento en la escala salarial de los empleados de comercio a nivel nacional, sin que haya baja de impuestos generan un contexto complicado para las PYMES en la Argentina.

La empresaria hizo un llamado no solo al dialogo, sino también a que prosperen las gestiones y acciones necesarias que ayuden a mejorar las condiciones actuales de quienes desde la parte privada brindan empleo en la Argentina.

La empresaria, explicó que las PYMES son la mano de obra, porque generan trabajo y dan empleo en la Argentina. Y detalló que lo hacen con un desnivel, porque se suben todos los impuestos y el costo de las obligaciones que deben afrontar diariamente no baja. “Vivimos en el sorteo y la incertidumbre de no saber quien mañana va a cerrar sus puertas. Y yo como empresaria y como cristiana puedo decir que Dios siempre se acuerda de sus hijos y mas si nosotros nos acordamos de él. Tenemos todos los recursos en nuestro País, no puede ser que vivamos así”, explicó la empresaria.

“Como Cristianos pidamos a Dios sabiduría para que sepamos manejar nuestros recursos”, sostuvo Justina Almirón.