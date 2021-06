Karina Jelinek habló de sus deseos de ser mamá: “Una amiga pondría su vientre para criar juntas al bebé”

Compartir

En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, la modelo también se refirió a la posibilidad de adoptar: “Me gustaría tener muchos hijos”, admitió

Noche de mujeres en PH Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff que se convirtió en un clásico de los sábados de Telefe. La actriz Celina Rucci, la cantante Lissa Vera, la conductora Sol Pérez, la periodista María O’Donnell y la modelo Karina Jelinek. Como es la característica del programa, las invitados compartieron sus experiencias de vida, proyectaron sus expectativas a futuro y confesaron alguna que otra travesura para amenizar la velada.

Entre las consignas de la primera parte del programa, durante la dinámica del punto de encuentro, el conductor consultó sobre la maternidad y las cinco pasaron al frente. Celina, Sol y María pusieron en común sus respectivas experiencias, mientras que Sol y Karina hablaron de sus deseos de ser madres, con proyecciones diferentes. Mientras la conductora lo ve como un objetivo más a largo plazo, la modelo la tiene como una de sus prioridades, y no es la primera vez que hace referencia a ello.

Karina comenzó relatando que contempla diferentes alternativas para ser mamá: “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar; o alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso”, señaló la cordobesa, y recibió la pregunta de Andy sobre cómo era el mecanismo en el caso de que se decidiera por la segunda opción. “Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, explicó la modelo, y reveló sus ganas de hacerlo en el país.

A partir de allí, el debate giró sobre la posibilidad de subrogar en Argentina, algo que no está permitido según la legislación actual. En este punto, Karina contó que no estaba en condiciones de llevar adelante su embarazo. “¿Es algo físico o algo emocional?”, preguntó Andy. “Ambas cosas, pero prefiero guardármelo por el momento”, replicó la modelo, que agregó que viene charlando con su amiga la posibilidad de criar juntas al futuro bebé. “Seríamos como tres mamás, porque vivo con unas amigas y todas nos cuidaríamos, también la que me peina” bromeó, y se puso más seria. “Como no sé mucho, me estoy asesorando con Ana (Rosenfeld) y lo quiero tener acá. Y adoptar también, está bueno traer hijos al mundo”, cerró.

Un mes atrás la abogada Ana Rosenfeld se había referido a la posible maternidad de su clienta, y lo señaló como el proyecto más lindo que tiene Karina. La modelo hace unos años viene manifestando públicamente ese deseo, y de eso había hablado cuando fue invitada a Flor de equipo. “Quiero ser mamá soltera y estoy buscando un donante, unos pececitos…”, afirmó Jelinek, entre risas en el programa conducido por Florencia Peña.

En TV Nostra, Rosenfeld dio más precisiones al respecto y señaló que por este motivo su clienta viaja tanto tan seguido a Miami. “Está buscando subrogar un vientre en Estados Unidos, y si Dios quiere, a lo mejor antes de julio tenemos novedades”, y se mostró esperanzada de cara al futuro: “Espero que próximamente todas las noticias que giren alrededor de Karina y todos sus tuits sean con un corazoncito”, aventuró.

