Karina La Princesita acusó irregularidades en la semifinal del «Bailando 2019»

La cantante quedó eliminada el viernes después de que el público decidiera que Nicolás Occhiato llegara a la final contra Flor Vigna. “La pasé muy bien durante todo el certamen”.

Karina La Princesita realizó un balance de su paso por el Bailando 2019, certamen del que quedó eliminada el viernes pasado en la segunda semifinal después de que el público decidiera, a través del voto telefónico, que Nicolás Occhiato pasara a la final y compita por la consagración contra Flor Vigna.

La cantante escribió una serie de mensajes en su cuenta oficial de Twitter. Primero le deseó “lo mejor” al equipo que forman Occhiato y Florencia Jazmín Peña, así como también a Flor Vigna, cuyo partenaire es Facundo Mazzei. “Las dos flor son un fuego”, consideró.

Luego, realizó una acusación sobre algunas irregularidades a la hora del voto telefónico. «Quiero dejar en claro que lo mío de los votos no tiene nada que ver con elos (quienes están en la final). Me encantan los cuatro», sostuvo la ex participante.

Entonces, relató que durante la votación del público, quienes la apoyaban y querían que pasara a la final, se comunicaron con ella para indicarle que sus votos no estaban computándose. “Lejos de creerlo, hice lo mismo para comprobar. Y sí”, explicó Karina, que elevó su queja a Pablo Chato Prada, productor ejecutivo de ShowMatch, quien le explicó que el sistema había colapsado.

Sin embargo, la cantante probó enviando un voto a favor de Nico Occhiato y su voto entró. “Eso, a cualquiera le generaría cierta decepción”, admitió y pidió perdón por su sinceridad. “Luego, entro a agradecer por redes y me encuentro con cientos de mensajes quejándose de lo mismo. Mandándome capturas y videos como prueba de esto”, agregó.

De todas maneras, según su visión, no hubiera llegado a la final. “Seguramente perdíamos igual, aunque entraran los votos. Pero te deja un sabor amargo”.

“Es una producción del carajo. El trato ahí adentro fue excepcional. Fui muy feliz lo que duró el programa. Entré pensando que iba a ser duro y, en realidad, fue hermoso haber estado este año. Todo el staff ahí adentro es maravilloso. Sin palabras”, concluyó Karina La Princesita.