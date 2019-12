«Ser profesional es otra responsabilidad y otra exigencia»

Compartir

Una de las grandes promesas del boxeo de Formosa, Manuel Arrieta dejó el cabezal y pasó a ser profesional con todo lo que eso implica. En estas líneas el púgil de Oasis Formosa repasa su 2019 y lo que espera del venidero 2020.

“Estoy muy feliz, porque sé que se fue otro año de crecimiento en mi carrera boxística. Se cierra un gran año y hay que preparar el 2020 de la mejor manera posible. Apenas empezó el 2019 tanto Fernando como Carlos (Céspedes) analizaron la chance de que yo saltase al profesionalismo. De ahí pasaron unos meses en forma amateur y luego de boxear en Chaco, Santa Fe, Córdoba entre otros lugares, llegó la oportunidad que tanto esperaba. Puedo decir que soy boxeador profesional” enumero contento Manuel.

“Fueron dos peleas profesionales que me hicieron sentir profesional. No es lo mismo estar arriba en una pelea de este tipo. Es otra responsabilidad, otra exigencia y uno tiene que llevar el peso de esa presión y hacerlo de la mejor manera posible. Me di cuenta que acá no es para jugar, que nada es a media máquina, que todo debe ser a full y sin que quede nada librado al azar. Es un golpe puede ser definitivo tanto a favor como en contra. Podes noquear, pero también te pueden dormir a vos. Así que hay que estar lo más entero y preparado posible arriba del cuadrilátero” disparó Arrieta.

Para cerrar el guante de nuestra ciudad capital dijo: “Tengo que bajar a 54 kilos, estoy en 60 y por lo tanto debo bajar. Quiero llegar bien a enero, se acerca mi tercer combate y quiero estar muy bien. Este año además hice el curso de Guardavidas y soy Instructor de Natación. Fue un año inolvidable por todo lo que pude sumar en ambos deportes, el boxeo y la natación. Quiero crecer, quiero ayudar a los que empiezan a nadar, ser útil en el club. Oasis en mi familia y todo lo que aprenda nos va a servir al club y a mí”.