La Academia derrotó a Patronato con 9 jugadores y quebró un récord histórico

Con la ilusión de sumar una nueva victoria y superar al mítico equipo de José Pizzutti en cantidad de triunfos consecutivos, Racing se presentó en Paraná para afrontar su compromiso ante Patronato.

Fernando Gago apostó por un mix en el que reemplazó a la mayoría de los defensores titulares para regular las cargas debido a la triple competencia. Por lo tanto, el conjunto de Facundo Sava comenzó el duelo con el deseo de perderle el respeto al gigante de Avellaneda, pero un golazo trastocó los planes del Colorado.

Un envío de Nery Domínguez hacia Javier Correa fue la clave para que la Academia festeje el prematuro 1 a 0. El ex Colón de Santa Fe se aprovechó de una desatención en la última línea y resolvió por encima de Matías Mansilla para concretar una belleza en su conquista.

El golpe no le generó ningún inconveniente al Patrón, dado que después de una amenaza de media distancia de Gabriel Gudiño, que fue desactivada por Gastón Gómez, Nicolás Castro logró quebrar la resistencia de Chila con un disparo rasante. Con el 1 a 1, el resultado se justificaba con el desarrollo del duelo.

Cuando faltaban 10 minutos para el cierre de la primera etapa, Facundo Tello sancionó una infracción dentro del área sobre Lucas Orban, que Matías Rojas intercambió por gol desde los doce pasos. La imponente pegada del paraguayo dejó sin posibilidades al arquero local.

En el complemento Racing apeló a la misma fórmula con la que abrió el marcador para celebrar el tercero. Un pelotazo frontal a las espaldas de los centrales encontró a Javier Correa en otro mano a mano frente a Matías Mansilla, y la emboquillada concluyó en el fondo de la red: 3 a 1.

Para el cierre de la tarde, la Academia debió sufrir debido a un grosero error de Edwin Cardona, quien le regaló una pelota a Axel Rodríguez y el delantero no perdonó. Con el 3 a 2 el Presbítero Bartolomé Grella se llenó de suspenso, dado que el conjunto de Gago concluyó el partido con 9 por la expulsión de Lucas Orban y la lesión de Rojas.

Más allá del sufrimiento, Racing logró su décima victoria consecutiva y quebró el récord que había establecido el legendario equipo de Juan José Pizzutti en 1967. Aquel elenco que había sido campeón de América y del mundo había sumado 9 triunfos en fila. Y en Paraná, Fernando Gago escribió una nueva historia dorada con la entidad albiceleste. Sus próximos desafíos se fijarán en la Fase Final del torneo doméstico, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

