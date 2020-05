La alegría de Fede Bal al terminar la primera etapa de su tratamiento contra el cáncer

Compartir

No fue fácil para él. Cuando le dijeron que tenía cáncer de intestino, Fede Bal sintió miedo. Como cualquiera que recibe un diagnóstico de esas características. Sin embargo, desde el primer momento, el actor y director decidió aprovechar su popularidad para concientizar a la gente sobre la importancia de realizarse chequeos a tiempo. Y así lo hizo.

El 9 de marzo, el hijo de Carmen Barbieri conmovió a todo el país con un video en el que contaba cuál era la enfermedad que afrontaba. Y aseguró que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para superarla. Pues bien, el 25 de ese mismo mes, Fede comenzó un tratamiento de rayos y quimioterapia y adelantó que iban a ser “seis largas semanas”. Pero dejó en claro que estaba dispuesto a darle pelea al cáncer y se mostró optimista.

Cabe señalar que, entre el diagnóstico y el comienzo del tratamiento, se dispuso en todo el país la cuarentena total por la pandemia del coronavirus. Y, aunque el tratamiento del actor siguió su curso con normalidad, nadie pudo acompañarlo al Instituto Fleming, donde se está atendiendo, por ser persona de riesgo. Ni siquiera su madre, quien a pesar de su tristeza hoy debe conformarse con verlo a través de la ventana cuando el joven vuelve del sanatorio y pasa a saludarla desde su auto.

Sin embargo, pese a todas las dificultades que genera un contexto tan adverso, este viernes Fede terminó la primera etapa de su tratamiento. Y, como lo hizo durante estos dos meses, en los que compartió cada momento con sus seguidores a través de sus redes sociales, decidió subir un video en el que, una vez más, los instó a preocuparse por la prevención.

“Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, quiero contarles que es un momento lindo porque hoy es el día en el que terminé la primera etapa de mi tratamiento. Ahora me queda descansar un tiempo y ver cómo sigue todo esto. Pero la primera etapa difícil, la de radioterapia y quimioterapia, la terminé. Y eso quiero compartirlo con ustedes, que siempre tienen palabras lindas para mí”, comenzó diciendo Fede.

Y luego agregó un dato por demás importante. “También quiero contarles algo que no puedo dejar pasar y es que este tipo de enfermedades, detectadas a tiempo, se curan. El 95 por ciento de las probabilidades son buenas y favorables», dijo.

Fede tiene muy claro que, por ser una persona famosa, es un referente para muchos otros que están atravesando por su misma situación. Y por eso quiso remarcar la importancia de no dejarse amedrentar por el temor y de estar atentos a cualquier síntoma extraño para consultar rápido a un médico.

“No hay que tener miedo. Hay que escuchar a tu cuerpo y hay que hacerse estudios. Sáquense turnos, háganse colonoscopías, endoscopias y cuiden su salud que es lo más importante, de verdad. Muchas gracias”, dijo el actor y director al concluir su video.

Cabe señalar que, antes de recibir su diagnóstico, Fede se preparaba para comenzar una gira nacional con la obra Mentiras Inteligentes, en la que compartía escenario con Arnaldo André, Nora Cárpena y Mica Vázquez. Pero, luego de que él se viera obligado a bajarse del elenco, comenzó el aislamiento social obligatorio en todo el país, por lo que el proyecto se canceló. Y él se refugió en la casa de Ingeniero Maschwitz que le regaló su mamá para cumplir con la cuarentena.