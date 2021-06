La campaña de vacunación llega a residentes de Formosa nacidos entre los años 1974 y 1980

Compartir

El gobernador de la provincia, el doctor Gildo Insfrán, anunció la continuidad de la campaña de vacunación contra el COVID-19 para más grupos etarios de residentes capitalinos.

“Sumándose a las jornadas consecutivas de vacunación anunciadas hasta el 13 de junio, informamos que los días sábado 5 y domingo 6 de junio recibirán la vacuna contra el COVID-19 a los residentes de la ciudad de Formosa de las clases 1974 a 1980”, informó el primer mandatario provincial.

Asimismo, detalló que continuamente, el martes 8, serán inmunizados los nacidos entre los años 1971 a 1976 de las localidades de Laguna Naineck, Riacho He Hé, Laguna Blanca, Colonia José María Paz, El Paraíso, El Recodo, La Frontera, La Primavera, Loma Hermosa, Villa Lucero, Palma Sola, San Juan y Siete Palmas.

Entre tanto, el viernes 11, harán lo propio los comprovincianos de las clases 1961 a 1976 habitantes de las localidades de El Espinillo, Subteniente Massaferro “Loro Cue”, Villa Real, Buena Vista, Soldado Heriberto Davalos “Apayerey”, Misión Tacaaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, General Manuel Belgrano, Loma San Pablo y El Cogoik.

Cabe destacar que para consultas y más información sobre casos particulares, se encuentra disponible el correo electrónico consultavacunacovid@formosa.gob.ar o bien en el portal del Gobierno de Formosa, formosa.gob.ar/coronavirus/consultas.

Grupos de riesgo

Las personas comprendidas en los grupos de riesgo de las clases 1981 a 1990, residentes de la ciudad capital, recibirán este viernes 4 la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Los pacientes comprendidos son quienes padecen patologías cardiovasculares, diabetes, obesidad (índice de masa corporal mayor a 35 kg/m2), enfermedad respiratoria moderada o grave, enfermedad renal crónica, cirrosis, HIV/SIDA, personas con trasplante de órganos sólidos o en lista de espera para trasplante, Síndrome de Down, oncológicos y onco-hematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad activa, tuberculosis, discapacidad intelectual y del desarrollo.

Quienes hayan sido convocados vía telefónica a los números consignados por los inscriptos al momento de rellenar el formulario deberán dirigirse en el horario de 8 a 13 horas, con su DNI y el barbijo correctamente colocado, al establecimiento educativo más cercano a su domicilio.

Las inmunizaciones se realizarán en la EPES Nº 27 “Scalabrini Ortiz” (barrio Guadalupe), la EPEP Nº 368 “Constancio C. Vigil” (barrio Fontana), la EPEP 399 (barrio Colluccio), el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) del barrio Eva Perón, la EPES 72 del Lote 4 y la EPEP 179 del barrio Don Bosco.

En ese sentido, desde la cartera de Desarrollo Humano se recordó que no se debe haber recibido la vacuna antigripal durante los 14 días anteriores y no hacerlo hasta 14 días después de la vacunación contra el COVID-19.

