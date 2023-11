La China Suárez compartió una foto en una piscina y su diálogo con Lauty Gram se volvió viral

Hace meses que los rumores del espectáculo se posicionaron sobre Eugenia La China Suárez y Lauty Gram. La actriz y el cantante se mostraron juntos en varias oportunidades además de piropearse en las redes sociales lo que mantuvo muy expectantes a sus fanáticos, quienes esperan una confirmación de los artistas.

Sin embargo, ellos se cuidan de lo que muestran y lo que dicen. Apenas alguna declaración protocolar del joven, que se refirió al vínculo sin ponerle rótulo: “Con la China la mejor. Es re buena persona, es copada. Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, me cayó re piola, nos cagamos de risa”, confesó Lauty en diálogo con el streamer Nico Chervin.

“Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que nos estamos ocultando”, agregó. Hasta ahora, más allá de estas declaraciones y las pistas que circularon en redes, la única persona allegada que se manifestó públicamente fue la hermana del joven. Mientras los amigovios se piropeaban en las redes, Aldana Amaya dejó un testimonio que sumó un nuevo giro a la historia: “Cuña hermosa viva el amor”.

Ahora se suma un nuevo ida y vuelta para esta fotonovela 2.0. Por estos días, la actriz se encuentra en México, pronta a trasladarse a Miami para participar de la ceremonia de los Martín Fierro Latino. Desde tierras aztecas, subió una foto en la que se la ve apoyada en el borde de una piscina, anunciando la enigmática fecha del 30/11 y con dos emojies, una cara rodeada de corazones y otra con las manos tapándose los ojos.

Como ocurre cada vez que sube contenido, sus seguidores se volcaron al posteo elogiando su belleza y aportando diferentes comentarios sobre la imagen. Y nuevamente volvió a aparecer Lauty Gram, con un mensaje que debido a la repercusión terminó casi convirtiéndose un posteo en sí mismo. “Fotón” escribió el influencer y la actriz le replicó multiplicando por tres el emoji del rostro con las manos tapándose los ojos.

En este contexto plagado de guiños virtuales, Teleshow recibió información exclusiva sobre la relación entre la actriz y el cantante de 21 años que confirma que están cada vez más juntos. Semanas atrás, Eugenia estuvo grabando un nuevo videoclip que pronto estrenará ya que durante este 2023 se ocupó de potenciar su carrera como cantante solista y fuentes le confirmaron a este medio que la actriz no habría llegado sola sino que junto a Lauty.

“Él fue a acompañarla, no aparece en el tema pero sí la acompañó al rodaje que duró varias horas. Llegaron juntos”, le aseguraron testigos directos de la filmación a Teleshow, además de confirmar que la grabación fue en San Isidro. Si bien llegaron juntos, “él se fue antes” porque tuvo que viajar a Bariloche ya que a la madrugada tenía que presentarse en un boliche contratado por una empresa de viaje de egresados.

En medio de los intercambios de likes y comentarios, y mientras ellos se cuidan de no mostrarse juntos, fueron vistos en un restaurante de Palermo. En esta oportunidad fue Pochi, la de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien publicó una de ambos muy cerca.

En la foto en cuestión se la puede ver a la actriz acariciando en el cuello al cantante mientras cenaban en un recinto al que asisten varias figuras del espectáculo. Palabras, imágenes, emojis, salidas, versiones. A falta de confirmación oficial, la China y Lauty siguen haciendo todo lo posible para alimentar un romance al que solo le falta su firma.