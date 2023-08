La China Suárez habló de su relación con Pampita y de cómo se llevan en la intimidad familiar

La China Suárez y Pampita se juntaron sorpresivamente en las últimas horas y compartieron la imagen en sus respectivas redes sociales. Desde hace algunos años, decidieron dejar los problemas personas atrás y priorizar la familia. En el encuentro también estuvo presente Benjamín Vicuña.

La actriz de 31 años subió una foto con toda la familia y puso “Gracias”. Estaba toda la familia reunida junto con Anita, la hija que tiene la modelo con el político Roberto García Moritán. Luego, aparte de la foto familiar, también subieron una foto con todos los hermanos juntos. Se trató del cumpleaños de Amancio, el hijo más chico de la China, el último que tuvo con el chileno. “Feliz nacimiento, rey de mi vida”, posteó la madre en Instagram. Se pudo ver también al padre junto con Magnolia y Rufina celebrar y soplar las velas.

Esto se dio en el marco de la declaración de Vicuña en los Martín Fierro en la que aseguró que Argentina le dio “un amor”. Luego de eso, Pampita respondió que estaba todo bien y la exintegrante de Casi Ángeles salió con un picante posteo con una foto de sus hijos titulada: “Mis amores”.

A partir de esto, Eugenia Suárez rompió el silencio en una entrevista con Perros de la calle (Urbana Play donde la cantante naturalizó las imágenes que circularon, ya que contó que muchas veces suelen compartir instantes como familia ensamblada, aunque no difundan las fotos.

Durante la charla con Andy Kusnetzoff, la actriz remarcó que desde algunos lugares “a veces dicen cosas” que tienen que ver con el “morbo de enfrentar a dos mujeres, más allá de lo que haya pasado hace mucho tiempo”. “Vende un poco eso de poner un hombre como trofeo y dos mujeres enfrentadas por el mismo hombre. Sigue pasando. Lo que está bueno es mostrar la realidad. La gente a veces cree mucho en las películas que se arman, creen que todo es mucho más grave o más dramático de lo que en realidad es”, señaló.

“Nosotras tenemos esa relación y hay un montón de eventos familiares en los que nos vemos que obviamente no publicamos nada. Mis hijos fueron al cumple de Anita y se aman. Nos juntamos también en la casa de ella o en mi casa y la mejor. Hemos hablado miles de veces de muchas cosas de la vida y así tiene que ser”, aseguró.

Sobre las fotos que compartió, la China dijo que es “mostrar un pedacito” de su familia. “Es lindo eso, porque me pasa también con Nico (Cabré), el papá de Rufi, que somos muy amigos. Creo que tiene que ser así. Por los chicos, más que nada”, se sinceró.

En una entrevista reciente en Intrusos, la esposa de Roberto García Moritán habló del vínculo con la actriz cuando Guido Zaffora, panelista del ciclo de América, indagó por un video que se viralizó hace unos días, en el que la ex Casi ángeles y sus asistentes hacían referencia en tono burlón a dicha infidelidad. “Sé que es un tema delicado, pero ¿viste el video? ¿Te molestó? ¿Hiciste alguna reflexión? Porque hace un chiste con algo tan intenso como fue lo del motorhome, en ese momento…”, preguntó el periodista.

“Eugenia está incluida en mi familia. Si va a casa tiene las puertas abiertas. No necesita invitación, porque viene a traer a los hermanos de los chicos o viene a visitarlos”, sostuvo la jurado de Los 8 Escalones, sin querer entrar en polémicas. “Hay una cosa que es la fantasía del afuera y otra cómo vivimos nuestro día a día. Nosotras nos hablamos muy regularmente. Y Benjamín también, y Rober también. Hay mucha comunicación”, concluyó Pampita, destacando el buen vínculo que tiene con la actriz.

