Desde que trascendió su romance en mayo pasado, la China Suárez y Rusherking fueron sorteando los prejuicios y los malos augurios y siguen su relación a paso firme. En estos meses la actriz y el cantante se acompañaron mutuamente en sus respectivos proyectos, viajaron juntos al Mundial de Qatar y expusieron en sus redes sociales algunas postales de su amor.

Fue tan en serio la cuestión que no tardaron en aparecer los rumores de un compromiso más oficial para rubricar su historia de amor. Todo se remonta al mes de octubre, cuando se los vio en un video a los abrazos, muy acaramelados y en sus dedos anulares luciendo anillos similares. De fondo, se escuchaba la canción “Perfecta”, el tema que el santiagueño le dedicó a su pareja y cuyo clip ella protagoniza, sin embargo todo quedó en la virtualidad.

Pasó el tiempo y la pareja decidió recibir el Año Nuevo en el paradisiaco destino de Playa del Carmen, donde Suárez mostró su felicidad por los regalos que le hizo el cantante. Una romántica propuesta de flores y una gran cantidad de chocolates que dejó a la actriz shockeada. “El 2023 arrancó con mucho amor. Te amo”, escribió, junto a un video en el que se ve la habitación del hotel que comparte con el artista donde se ven ramos de flores y arreglos con todo tipo bombones y huevos de chocolate. Claro está, las redes asociaron la sobredosis de romanticismo, pero ninguno de los involucrados se manifestó al respecto.

En las ultimas horas, la ex Casi ángeles abrió el Instagram para sus más de seis millones de seguidores y los invitó a un cuestionario que se volvió un álbum de fotos. A pedido del público, la actriz fue contestando con imágenes consignas como “foto de la china siendo la china”, postales inéditas de Madrid o México y “viendo el partido de Argentina”, hasta que alguien le pidió una “foto del anillo de compromiso”.

Lejos de enojarse, la China apeló al humor al límite de la ironía. Eligió una de las últimas fotos de su feed, tomada del reciente viaje a Pinamar donde acompañó a su novio a un concierto, en la que se la ve completamente tapada con un toallón. “No estoy comprometida, jeje”, sentencia al pie de la foto, con los ojos cerrados y sin mostrar sus manos. Motivos suficientes para que en cualquier momento los rumores vuelvan a la carga.

Durante su show en la ciudad balnearia, el trapero tuvo unas sentidas palabras al cumplirse el tercer aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa, que conmocionó a la sociedad. “Quiero pedir justicia para Fernando y paz para su familia”, expresó el joven, que tras ello comenzó a recibir sentidos aplausos de los presentes.

Tras tomarse unos segundos de respiro y esperar que cesen los aplausos, cerró pidiendo que “concienticemos, que la mayoría de acá somos jóvenes, también para los papás, para los hijos, de que repudiemos la violencia y no miremos para un costado, y nos ayudemos entre todos nosotros”.

La China registró todo al pie del escenario y replicó el video en sus redes sociales, con una sentida dedicatoria para el músico: “Mi hombre. Te admiro y te agradezco. #justiciaporfernando”, ante lo que él replicó con un “Te amo, mi vida”. Allí, los mensajes ya no pedían anillos ni compromiso, sino que se unían en el mismo reclamo de justicia.

Relacionado