El delantero argentino Lucas Passerini, campeón de goleo en Chile con Palestino en 2019, salió el viernes de Cruz Azul para reforzar a Necaxa en el torneo Apertura del fútbol mexicano que inicia a finales de julio.

“Se ha llegado a un acuerdo para que Lucas Giuliano Passerini se incorpore al equipo de cara al torneo Apertura 2020. Lucas ya reportoì para realizarse las pruebas meìdicas correspondientes y ponerse a disposicioìn de Alfonso Sosa y su cuerpo teìcnico”, informó Necaxa.

Passerini anotó 14 tantos en 20 partidos con Palestino para proclamarse campeón de goleo en el campeonato 2019 de la liga chilena.

Tras su paso goleador con Palestino, el delantero de 25 años llegó en enero a México para jugar con Cruz Azul el torneo Clausura, del que únicamente se disputaron 10 jornadas, y que fue cancelado en mayo debido a la pandemia del Coronavirus.

Passerini debutó en 2014 con Quilmes en Argentina, donde también jugó para Comunicaciones, Estudiantes, Tigre y Sarmiento de Junín. En 2018 llega al Guaraní de Paraguay y un año después pasa a Palestino.

“Mucho éxito en @ClubNecaxa, @LGPasserini”, publicó Cruz Azul en su cuenta de Twitter. El torneo Apertura iniciará el 24 de julio con partidos a puerta cerrada.

La palabra de Passerini: “Yo sé que la vara está alta, conozco a Mauro Quiroga pero confiando en mis capacidades sé que es un reto. Trataremos de estar a la altura y no voy a decir si haré menos o más goles que Mauro. Si Necaxa es un trampolín o no, depende del desempeño del jugador. La confianza que me han dado fue lo que me hizo elegir a los Rayos”.