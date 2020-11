La cruda crítica de Oscar Mediavilla sobre su pasado artístico: “Fui un guitarrista común, como tantos otros”

Compartir

El jurado de Cantando 2020 reflexionó en Almorzando con Mirtha Legrand sobre su etapa como violero.

Antes de convertirse en el jurado más polémico y exigente de Cantando 2020, Oscar Mediavilla fue guitarrista y productor musical. Pasado sobre el cual se explayó en Almorzando con Mirtha Legrand, cuando reflexionó sobre la azarosa combinación de factores que confluyen para que un artista sea o no exitoso.

Entonces, Juana Viale indagó: “¿Vos cómo fuiste más exitoso?”. Sin tapujos, Mediavilla se sinceró: “Como guitarrista no… Como guitarrista fui uno común, como tantos otros que hay y dan vueltas. Importante, porque siempre fui el que llevaba la batuta de toda la rítmica de lo que pasaba con La Torre, después grabé en el primer y segundo disco de Patricia”.

Ahí, el esposo de Patricia Sosa reveló cuál fue su punto de inflexión: “Un día me di cuenta de que me gustaba producir porque yo le decía a todos qué tenían que hacer, y cuando me tocaba tocar a mí todos venían a verme, como diciendo ‘¿a ver qué va a hacer el genio?’. Y encima no podía hacer muchas cosas. Y un día lo vi a Eddie Van Halen en un concierto y dije ‘me voy a dedicar a ser productor’. Vi a un tipo que tocaba y dice ‘este no estudió, no hizo nada, vino de fábrica con toda esa información’. Y yo estudiaba mucho para ser un gran guitarrista, pero a veces no basta”.

“Me siento más cómodo trabajando como productor. Además, me emociona. Pienso que es mi profesión”, concluyó Oscar Mediavilla.

